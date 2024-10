Exmilitar "Pajarito" Silveira interrumpió una audiencia para acusar a fiscal de Lesa Humanidad de querer "vengarse"

Primero su abogado intentó llevarlo afuera para hablar "un segundo", pero Silveira no quiso. "No, no, yo me quiero retirar", exclamó.

Y se dirigió al juez Emilio Baccelli: "¿Sabe por qué? Yo era capitán, no era general. Y estamos hablando... Y además, perdóneme, ¿sabe lo que siento? Lo que acaba de expresar... Los tupamaros, la Iglesia, los que ultimaron y después cuando habla de Policía (dice) que asesinaron. Hasta las expresiones parece que fueran una venganza hacia la instrucción militar".

Visiblemente alterado, Silveira siguió pidiéndole autorización al juez de que lo dejara retirarse.

"Le pido autorización porque me hace mal psíquicamente y no puedo escuchar esto. Yo nunca estuve en Argentina y tengo que aguantar esta situación... Además, a mí nadie me preparó ni nada por el estilo. Por lo tanto, le pido por favor que me autorice a retirarme", cerró. Y le rogó al juez: "Le pido que me entienda".

Baccelli, sin embargo, le aclaró a Silveira que no iba a ser posible. Le dijo que era su "derecho" escuchar la acusación en su contra que estaba planteando Perciballe, con los argumentos de por qué entiende que fue responsable de varios delitos.

"Es una posición. Luego usted va a tener la posibilidad de escuchar la suya, con el mismo respeto que le pido que usted escuche la posición de su adversario", zanjó.

Finalmente, el abogado de Silveira logró salir a hablar con su cliente por unos segundos, hasta que defensa e imputado volvieron a la sala y la audiencia se retomó.