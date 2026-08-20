"Faltaron huevos": Cabildo Abierto retoma propuesta que había retirado Vamos Uruguay de dar domiciliaria a presos mayores de 65 años

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone , anunció este jueves que presentará un artículo aditivo a la Rendición de Cuentas para establecer la prisión domiciliaria para personas de 65 años o más que estén imputadas o condenadas por hechos de hace más de 30 años. La propuesta alcanza, entre otros casos, a personas condenadas por crímenes cometidos durante la dictadura y actualmente recluidas en la cárcel de Domingo Arena .

Perrone cuestionó que el Partido Colorado haya retirado un artículo de características similares que había sido presentado por diputados de Vamos Uruguay, el sector liderado por Pedro Bordaberry . En su cuenta de X, el cabildante escribió: " Faltaron huevos, los propios redactores del artículo de prisión domiciliaria decidieron retirarlo, nosotros decidimos presentarlo. ¿Votarán? ".

La primera frase hace referencia directa al comentario que Bordaberry había usado, semanas antes, para designar al Frente Amplio (FA): el senador había dicho que al Frente Amplio le "faltaban huevos" para darle prisión domiciliaria a personas que, "por edad y por el tipo de delito", es "imposible que reincidan".

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Vamos Uruguay, sin embargo, retiró el aditivo al constatar que no estaban los votos asegurados para su aprobación, señalaron fuentes políticas a El Observador.

Faltaron huevos, los propios redactores del artículo de prisión domiciliaria decidieron retirarlo, nosotros decidimos presentarlo. Votarán?@perezbonavita @GuidoManiniRios pic.twitter.com/V3z3c3q0ZB — Alvaro Perrone 510 (@APerrone510) August 20, 2026

El texto que ahora presentó Perrone no menciona expresamente a los militares condenados por delitos cometidos durante la dictadura, los criterios establecidos —65 años o más y hechos cuyo inicio de consumación haya ocurrido hace más de 30 años— hacen que la disposición pueda alcanzar a personas privadas de libertad por crímenes cometidos durante el régimen cívico-militar.

Cabildo Abierto ha reclamado históricamente una medida de este tipo. El partido había presentado durante la pasada legislatura un proyecto para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años. La iniciativa fue aprobada en el Senado, pero no consiguió la mayoría necesaria en Diputados.

El texto presentado en la Cámara de Representantes lleva las firmas de Perrone y de la diputada Silvana Pérez Bonavita y establece que el pedido de prisión domiciliaria deberá realizarse ante el juez competente y estar acompañado por documentación que acredite la edad. Una vez comprobado este dato, y los años desde el hecho, el proyecto establece que el juez “dispondrá preceptivamente la prisión domiciliaria con independencia de cualquier otro requisito establecido”.

Perrone apuntó contra el retiro del artículo colorado

El aditivo anterior, que era muy similar al de los cabildantes, había sido presentado por los diputados Juan Martín Jorge y Walter Verri, de Vamos Uruguay. Ese texto proponía también otorgar prisión domiciliaria a personas mayores de 65 años por hechos cuya consumación hubiera comenzado más de 30 años atrás.

Según informó Búsqueda, Jorge había entregado el texto a Perrone y le pidió que lo firmara. El diputado de Cabildo Abierto rechazó hacerlo y cuestionó que no hubiera existido una coordinación previa entre los sectores.

Perrone también puso en duda que existieran los votos suficientes para aprobar la iniciativa —48 diputados del Frente Amplio ya habían anunciado que votarían en contra— y consideró que la Rendición de Cuentas “no es el ámbito” adecuado para discutir una modificación de este tipo porque el país no podía quedar "rehén". Ante esta negativa, el coordinador de la bancada colorada, Walter Verri, retiró el artículo y explicó que lo hizo porque “Cabildo no lo apoya”.

Ahora, Perrone decidió volver a poner el tema sobre la mesa, pero mediante un artículo propio y con una redacción que alcanza expresamente a mayores de 65 años.