Feriado del 18 de julio: el pedido especial de la Intendencia de Montevideo por la recolección de basura

Este es uno de los cinco feriados no laborables que hay en Uruguay, por lo que varios servicios se verán afectados .

"Se solicita no depositar en los contenedores residuos voluminosos -como muebles, cajas, colchones, electrodomésticos-. Mediante el servicio de WhatsApp 092 250 260, la Intendencia retira en forma gratuita este tipo de residuos de los domicilios", cierra el comunicado de la intendencia.

Qué se celebra el 18 de julio en Uruguay

El 18 de julio, que este año cae jueves, conmemora la Jura de la Constitución en 1830. Es uno de los cinco feriados no laborables del año. Los feriados no laborables de Uruguay no se corren de fecha, al igual que ocurre con algunos feriados laborables.