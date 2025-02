Futuro canciller dijo que el país está "lejos" de ingresar al Acuerdo Transpacífico y Paganini discrepó: "Uruguay es el próximo de la fila"

“Apenas asuma seguro voy a pedir los informes técnicos para entender dónde estamos. El actual canciller, con quien hemos trabajado estupendamente, me ha dado una serie de elementos que me mantienen en la duda de cuán cerca y cuán útil ”, señaló este miércoles en VTV Noticias respecto al acuerdo.

A su vez, en una entrevista en Búsqueda agregó que todos los informes que había leído no le permitían entender “qué es lo que va a pasar”.

“Nadie nos presentó un estudio que determine que es un horizonte para el mañana. Estamos hablando de los próximos años”, subrayó y ante una repregunta acerca de si estaba claro el objetivo de concretar el ingreso expresó: “no lo tenemos claro si es posible. Que se diga que estamos cerquita no significa que los informes indican que estamos cerca y que tampoco significa que el Mercosur no es obstáculo para ingresar. Ahí se activa otro mecanismo que te dije: no vamos a hacer cosas que fracturen el Mercosur porque ahí perdemos nosotros y pierden los cuatro”.

Consultado por El Observador, Paganini discrepó con lo dicho por Lubetkin y aseguró que Uruguay es el “próximo de la fila”.

“Nosotros entendemos que Uruguay es el próximo en la fila. La decisión que se tomó en noviembre, que fue saltearse a China y Taiwán y empezar a negociar con Costa Rica, es muy auspicioso porque eso estaba trancado”, dijo.

El canciller saliente subrayó que la consideración de los países puede darse en abril. “Después es un proceso de evaluación que puede durar un año o dos. No es que esté muy lejos. Está mucho más cerca de lo que puede haberse pensado que estaba la Unión Europa cuando llegamos nosotros”, expresó.

A su vez, dijo que el ingreso es “por consenso” por lo que el país debe continuar trabajando con los doce involucrados (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam).

“Hay nueve que están de acuerdo y hay algunos que no se pronunciaron. Nadie ha dicho que está en contra. Hay que trabajarlo”, agregó.

El ministro dijo que le sorprendieron las dudas porque Orsi había declarado en Voces que le interesaba el Cptpp. “Hay dificultades pero no las usemos como argumento para no hacerlo”, sentenció.

El Mercosur y el cambio de estrategia

El canciller saliente también discrepó con el “cambio de estrategia” de no negociar “separado del Mercosur”. “Una cosa es defender la existencia y que se fortalezca y desarrolle y otra es subordinarse a Brasil en todas las negociaciones”, expresó.

En la entrevista en Búsqueda, Lubetkin había señalado –respecto al Mercosur– que lo que buscaría era “seguir abriendo” al país “sin que se genere un tensionamiento interno que bloquee el sistema” porque “ahí no gana nadie”.

Paganini señaló que la administración de Lacalle Pou quería al Mercosur fuerte pero también como “plataforma de salida al mundo”.

“Y cuando no pasa queremos flexibilidad para negociar. Si fracturar el Mercosur es pedirle permiso a Brasil es un error. Tenemos intereses distintos como países, los pasos siguientes pueden implicar posiciones diferentes porque Brasil tiene cosas para proteger que nosotros tenemos otros intereses como es llegar a más mercados. Subordinarse a Brasil no parece la mejor idea”.