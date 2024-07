Gabriela Fossati fue presentada en el Partido Colorado y disparó contra el Partido Nacional: "No puedo participar en un espacio que viró hacia la izquierda"

Inés Guimaraens Inés Guimaraens Inés Guimaraens Inés Guimaraens

La exfiscal Gabriela Fossati fue presentada este viernes como nueva integrante del Partido Colorado y explicó las razones de su salida del Partido Nacional luego de que se nombrara a Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta.

"Cuando supimos el nombre el shock fue general, los que me atacan en su momento estaban conmigo. La diferencia es que yo me manejo por valores y principios. Dejé la Fiscalía porque sentía que no había garantías, y en el Partido Nacional iba a tener un cargo interesante que iba a poder cumplir. El problema es que después del shock inicial, yo no me quedé, por suerte, porque me hubiera dolido escuchar abucheos", explicó Fossati.

Fossati señaló que durante el lunes se dedicó a escuchar declaraciones anteriores de Valeria Ripoll y que eso la convenció. "La realidad es que nadie puede dudar que las ideas de la actual candidata son ideas de izquierda, ideas de izquierda casi radical, y yo me siento una persona de centro", sostuvo.

"Me debo haber visto 30 o 40 audios de Valeria Ripoll y me convencí de que por más que yo ya tenía resuelto un camino que me era satisfactorio, no iba a poder seguirlo y transitarlo llevando adelante los principios que yo tengo por siempre", agregó.

2020705; andrés ojeda; gabriela fossati.jpeg.jpeg Inés Guimaraens "Espero que la estrategia para enamorar de (Álvaro) Delgado le sirva, pero no es la que yo comparto. Yo creo que se equivocó y realmente para poder luchar con ganas por hacer algo uno tiene que creer en lo que hace. Yo no puedo participar en un espacio que viró hacia la izquierda. Creo que en el centro está lo más justo", reiteró. En cuanto a su incorporación al Partido Colorado, señaló que las ideas de Ojeda no son "muy distintas" a las del programa de Sumar -el sector que lideraba Laura Raffo para su precandidatura- ni tampoco con el de Delgado. "Lo cual es bueno, porque significa en la coalición hay bastante similitud", señaló. "Fui yo la que me comuniqué con él. Porque en realidad las ideas de él me encantan, él me encanta". "Tuvo la capacidad de seducir a los jóvenes que no tienen ese fanatismo político y eso es lo que yo creo que tenemos que apostar, atrapar a los que hoy día son indiferentes, que yo creo que es la gran mayoría. En esta elección fueron el 70% y creo que él cumple con ese cometido", aseguró. 20240705; andrés ojeda; gabriela fossati.jpeg Inés Guimaraens Ojeda: "Gabriela Fossati demuestra que la coalición tiene una identidad más allá de los partidos" En la conferencia de prensa, además de Fossati, estuvieron el candidato colorado Andrés Ojeda, la diputada Elsa Capillera, el diputado Gustavo Zubía y el edil Pablo Fredes. En el comienzo de la conferencia, Ojeda señaló que la incorporación de Fossati significa que "se empieza a armar una identidad coalicionista" donde se eligen "a los mejores candidatos" más allá de el partido del que provengan. "Gabriela Fossati inaugura el puente y demuestra que la coalición tiene una identidad más allá de los partidos", sostuvo. 2020705; andrés ojeda; gabriela fossati.jpeg Inés Guimaraens "La discusión no es entre izquierda y derecha, es entre lo viejo y lo bueno, el pasado y el futuro, y el Frente Amplio representa el peor pasado, al que yo no quiero volver", apuntó. Ojeda agregó que en la coalición están "del lado de la libertad, del futuro, desarrollo" y que se encuentran "en contra de las dicotomías en la conducción económica" y "en contra de los herederos de (Eduardo) Bonomi" en seguridad. "No queremos a Layera, Gustavo Leal y Charles Carrera. Queremos a Zubía y Fossati", concluyó.