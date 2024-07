Fossati habló sobre su llegada al Partido Colorado: "Mi lucha es para que no vuelva el FA"

La exfiscal Gabriela Fossati habló después de que se informara que se unirá al Partido Colorado , el día siguiente al renunciar al Partido Nacional , y dijo que su "lucha" es "para que no vuelva el FA ( Frente Amplio ) y no retroceda el país".

"Una de las formas en que la gente común vuelva a creer en los políticos es que resistan archivo. Yo soy wilsonista y coalicionista y no contestaré insultos de quienes hasta ayer me halagaban. Mi lucha es para que no vuelva el FA y no retroceda el país. La izquierda fracasó", escribió en su cuenta de X.