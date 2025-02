Gobierno de Orsi anunció las futuras autoridades de la educación: una a una quiénes son

En el Consejo de Formación en Educación, el presidente será el profesor Walter Fernández Val. y las consejeras serán las profesoras Laura Donya y la maestra licencianda Martina Bailón.

¿Qué dijo Yamandú Orsi?

El presidente electo Yamandú Orsi se refirió este martes a la transformación educativa durante su gobierno.

Durante la presentación de las autoridades de la educación, Orsi dijo: “Yo dije una y otra vez que: 'yo no vengo con un librito y una reforma abajo del brazo', sigo diciendo y sigo sosteniendo que lo que está bien y que hay consenso de que funciona, que siga funcionando”.

“Sigo pensando en que los docentes tienen una voz fundamental en la educación y ahí están las Asambleas Técnico Docentes (ATD) que tienen muchos años de trabajo y de aportes”, señaló.

Y agregó: “Pienso también que hay que ser muy creativo y que no podemos dormirnos, porque el mundo no nos espera. Como todo en la vida no es blanco y negro, sino que hay que tener la cabeza muy abierta, escuchar mucho y darle el protagonismo a quienes son los verdaderos profesionales en el asunto que son los docentes".

Sobre la transformación educativa, sostuvo que hay cosas con las que coincidió y otras con las que discrepó. “Vamos a mirar para adelante y ver qué es lo que el país precisa, qué es lo que nuestra gurisada precisa y qué es lo que el mundo nos reclama”, insistió.

El presidente electo también recordó su propia vocación por la docencia y destacó que tiene a compañeros de generación en el equipo de la educación presentado este martes. “Quienes asumimos esta responsabilidad de gobierno tenemos mucha expectativa con el tema educación”, aseguró.

Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación

El gobierno de Yamandú Orsi también comunicó en la tarde del lunes que "Presidencia de la República promoverá la consolidación de un ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que posicione al país como un referente en la materia".

El próximo 1° de marzo asumirán las nuevas autoridades de las agencias e instituciones que integrarán la primera instancia de coordinación.

Uno a uno, los jerarcas:

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación estará presidida por el licenciado en Economía, maestría en Economía y MBA, Alvaro Brunini.

Uruguay XXI (la agencia responsable de la promoción de exportaciones, inversiones e imagen país), tendrá como directora ejecutiva a Mariana Ferreira, licenciada en Economía y maestría en Economía Financiera y como vicedirector ejecutivo al también licenciado en Ciencias Políticas y maestría en Asuntos Internacionales, Martin Mercado.

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) será presidido por Lucila Arboleya, licenciada en Economía y quien posee una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional.

Mientras que el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) tendrá como titular a Miguel Sierra, ingeniero agrónomo y PhD en Tecnología de Alimentos.

El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) será Gastón Scayola, contador público y su vicepresidente, Leonardo Bove, ingeniero agrónomo.

El director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) será Daniel Mordecki, diplomado en dirección de Marketing

La presidenta de CEIBAL será Fiorella Haim, ingeniera electrónica y máster en Electrónica

Por último, el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) será Juan Ignacio Dorrego, doctor en Gestión, Finanzas y Contabilidad y magister en Estudios del Desarrollo.

El cargo de director del organismo lo asumirá Martín Briano, licenciado en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales. En tanto la directora será Soledad Marazzano, contadora y actual directora de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Salto.