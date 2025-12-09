"Gravedad sin precedentes": FA criticó la "ofensiva" del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela

El Frente Amplio (FA) difundió un comunicado criticando y condenando la "ofensiva" que ha asumido el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela , la cual a su entender "ha alcanzado un nivel de gravedad sin precedentes" .

El escrito del partido oficialista comenzó citando dichos de Liber Seregni del 26 de marzo de 1971 : "No toleraremos ninguna forma de dominación, ni económica, ni política, ni militar" .

"La ofensiva del gobierno de Estados Unidos conducida por el presidente Donald Trump contra Venezuela, ha alcanzado un nivel de gravedad sin precedentes y constituye la expresión más evidente de la reactualización operativa de la Doctrina Monroe, mecanismo histórico, desde el siglo XIX, de dominación e intervención contra los países de América Latina y el Caribe ", continuaron.

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO Documento del Frente Amplio reconoce que el "relato negativo" de una oposición "beligerante" se "encarnó en gran parte de los montevideanos"

De acuerdo con el FA, el "despliegue regional de tropas, destructores, aeronaves y sistemas estratégicos de armas" por parte del país norteamericano "no solo amenaza de manera directa la soberanía de Venezuela" , sino que también "compromete de manera crítica a Colombia, quien ha manifestado con claridad su orientación política en la defensa de su soberanía y de la región" .

"Desde una operación inscrita en la lógica del poder hegemónico, el pretexto de la lucha antidrogas utilizado para encubrir la posible invasión militar, cae por su propio peso. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito no sitúa a Venezuela como productor relevante de cocaína. A su vez, la DEA, reconoce que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos, entra por el Pacífico y el Caribe occidental", aseguran.

En este marco, definieron de una "extrema gravedad" la decisión de cerrar el espacio aéreo venezolano y las acciones militares del "imperialismo norteamericano" contra las embarcaciones civiles, "normalizando el uso letal extraterritorial sin control judicial, bajo la etiqueta expansiva y políticamente utilizable del narcoterrorismo".

"La región como una zona de paz, principio adoptado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y respaldado por todos los gobiernos del continente, implica para el Frente Amplio, un mandato político y ético", expresaron y continuaron reivindicando el "diálogo" y el "espacio multilateral" como herramientas "fundamentales" para "la solución de conflictos" y la "construcción de la paz y la gobernanza global".

"Por lo expuesto, condenamos cualquier intento de invasión contra Venezuela, exigimos el repliegue inmediato de las tropas de Estados Unidos y rechazamos la 'estrategia de Seguridad Nacional' lanzada por la administración de Donald Trump, la que violenta el derecho internacional y el respeto a la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos", cerraron.