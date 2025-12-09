Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes
Miércoles:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / VENEZUELA

"Gravedad sin precedentes": FA criticó la "ofensiva" del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela

En este marco, definieron de una "extrema gravedad" la decisión de cerrar el espacio aéreo venezolano y las acciones militares del "imperialismo norteamericano" contra las embarcaciones civiles

9 de diciembre 2025 - 11:37hs
Frente Amplio (FA) difundió un comunicado por situación de Estados Unidos y Venezuela

Frente Amplio (FA) difundió un comunicado por situación de Estados Unidos y Venezuela

Eitan ABRAMOVICH / AFP

El Frente Amplio (FA) difundió un comunicado criticando y condenando la "ofensiva" que ha asumido el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, la cual a su entender "ha alcanzado un nivel de gravedad sin precedentes".

El escrito del partido oficialista comenzó citando dichos de Liber Seregni del 26 de marzo de 1971: "No toleraremos ninguna forma de dominación, ni económica, ni política, ni militar".

"La ofensiva del gobierno de Estados Unidos conducida por el presidente Donald Trump contra Venezuela, ha alcanzado un nivel de gravedad sin precedentes y constituye la expresión más evidente de la reactualización operativa de la Doctrina Monroe, mecanismo histórico, desde el siglo XIX, de dominación e intervención contra los países de América Latina y el Caribe", continuaron.

Más noticias
Mario Bergara es el nuevo intendente de Montevideo, festejos en la sede del Frente Amplio
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Documento del Frente Amplio reconoce que el "relato negativo" de una oposición "beligerante" se "encarnó en gran parte de los montevideanos"

Bancada de senadores del Frente Amplio en conferencia de prensa
PARLAMENTO

Senadores del Frente Amplio celebraron reasignación de $ 320 millones del Presupuesto: la mayoría serán para reforzar educación

De acuerdo con el FA, el "despliegue regional de tropas, destructores, aeronaves y sistemas estratégicos de armas" por parte del país norteamericano "no solo amenaza de manera directa la soberanía de Venezuela", sino que también "compromete de manera crítica a Colombia, quien ha manifestado con claridad su orientación política en la defensa de su soberanía y de la región".

"Desde una operación inscrita en la lógica del poder hegemónico, el pretexto de la lucha antidrogas utilizado para encubrir la posible invasión militar, cae por su propio peso. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito no sitúa a Venezuela como productor relevante de cocaína. A su vez, la DEA, reconoce que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos, entra por el Pacífico y el Caribe occidental", aseguran.

En este marco, definieron de una "extrema gravedad" la decisión de cerrar el espacio aéreo venezolano y las acciones militares del "imperialismo norteamericano" contra las embarcaciones civiles, "normalizando el uso letal extraterritorial sin control judicial, bajo la etiqueta expansiva y políticamente utilizable del narcoterrorismo".

"La región como una zona de paz, principio adoptado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y respaldado por todos los gobiernos del continente, implica para el Frente Amplio, un mandato político y ético", expresaron y continuaron reivindicando el "diálogo" y el "espacio multilateral" como herramientas "fundamentales" para "la solución de conflictos" y la "construcción de la paz y la gobernanza global".

"Por lo expuesto, condenamos cualquier intento de invasión contra Venezuela, exigimos el repliegue inmediato de las tropas de Estados Unidos y rechazamos la 'estrategia de Seguridad Nacional' lanzada por la administración de Donald Trump, la que violenta el derecho internacional y el respeto a la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos", cerraron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Frente_Amplio/status/1998180681533501553?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Frente Amplio Estados Unidos Venezuela

Seguí leyendo

Las más leídas

Karina Vignola y Gaspar Valverde
GASPAR VALVERDE

El emotivo mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde: "Te despedimos con el alma rota de dolor"

Amas de casa y trabajadoras domésticas firmaron acuerdo salarial

Amas de casa y trabajadoras domésticas firmaron convenio salarial con tres categorías laborales

Andrés Ojeda llegando a Torre Ejecutiva
JUSTICIA, FAMILIA Y EMPRESA

Denuncia de abuso sexual archivada y la venta de Tienda Inglesa en el origen del caso en el que actuó Ojeda, según denunciados

Julián Millán (Nacional), Nicolás López (Nacional) y Abel Hernández (Liverpool) en un mano a mano para conocer quién será el ganador de la edición 24ª de la encuesta Fútbolx100 que premia al Mejor Futbolista del fútbol uruguayo en la temporada 2025
LOS MEJORES DE 2025

Fútbolx100 Masculino: ¿Quién será el sucesor de Leo Fernández? Julián Millán, Nicolás López o Abel Hernández, en carrera a Mejor Jugador de 2025

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos