Hay más de 30 personas en observación por tener contacto con el conductor de ómnibus que tiene sarampión

Un total de 33 personas están en observación luego de tener contacto con el conductor de ómnibus de Cutcsa que contrajo sarampión .

Estas personas "tienen la posibilidad de haberse infectado" y "no tienen su sistema de vacunas completo" , informaron este viernes desde el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Ahora permanecerán en observación por tres semanas aunque por el momento no presenten síntomas de la enfermedad, dijo la directora de Salud de la cartera Fernanda Nozar en diálogo con Subrayado de Canal 10.

El positivo de sarampión del chofer fue informado en la noche del jueves y se contagió por otra persona infectada, un "caso importado detectado en Chile" .

"Este caso que estamos reportando se contagia a partir de un extranjero que llega al país, por eso denomina 'asociado a importación'", contó la jerarca.

En esa misma instancia, se pidió a los usuarios del transporte público que verifiquen que cuentan con las dos dosis de la vacuna.

Las líneas y los días en que podrían haber sido contagiados son:

9 de enero: línea 116, entre las 5:00 y las 12:00 horas

10 de enero: línea 121, entre las 8:00 y las 15:00 horas

11 de enero: línea 116, entre las 18:00 y las 23:00 horas

12 de enero: línea 121, entre las 11:00 y las 18:00 horas

13 de enero: línea 117, entre las 17:00 y las 23:00 horas

"Por ahora tenemos un solo caso", dijo Nozar sobre el sarampión en la capital, pero "los contactos son el tema". "Insistimos en la comunicación de lo vacunal y de consultar con los síntomas vinculados: fiebre, la erupción en la piel o los síntomas respiratorios", agregó la directora de Salud.

Desde el ministerio mantienen un nivel de vigilancia "alto" y recordaron que "el período de incubación del virus va de cinco a 21 días".

"Han surgido desde América del Norte los primeros brotes a partir de grupos poblacionales que no tienen correctas inmunizaciones y se traslada a varios países de América Latina", sin embargo "Uruguay sigue estando catalogado como país que ha eliminado la enfermedad porque no tenemos casos propios", afirmó Nozar.

La directora de Salud del MSP contó que a los turistas que llegan a Uruguay durante esta temporada no se les pide como condición el plan de vacunación, pero "si se pide la información en cuanto a los datos habituales que se reportan en la frontera, síntomas, esquema de vacunación, a dónde vienen y dónde van a estar, para tener un seguimiento longitudinal".

En este sentido, la directora de Epidemiología de la carteta, Nataly Rodríguez, contó que hay "una serie de acciones orientadas a los viajeros, tanto a los que ingresan de otros países de la región como a los turistas uruguayos".

"Se trata de un formulario online que es voluntario y confidencial, donde las personas pueden reportar haber estado en contacto con un caso positivo de sarampión o tener algún síntoma compatible con la enfermedad", agregó Rodríguez.

Entre estos síntomas destaca "fiebre o erupción en la piel", pero también "cuadros respiratorios como la tos".

Salud Pública también informó que el brote registrado a mediados de noviembre en el departamento de Río Negro se encuentra controlado. "Estamos ya cursando el período en que pensamos que se podrían esperar casos secundarios vinculados a ese brote", sentenció la directora de Epidemiología.