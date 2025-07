"Hay que tener mucho cuidado, hay un ciclón extratropical": meteorólogo anuncia lluvias, tormentas y sensaciones térmicas bajo cero

A pesar de la lluvia, Cisneros indicó que no se esperan grandes volúmenes de agua. "No hay grandes volúmenes de lluvia, pero no se descarta que en alguna zona de tormenta pueda dar algún registro importante. Los promedios van a estar entre los 20-30 mm, en algún sitio puede dar algún valor un poquito más elevado, pero se va a mantener en esos guarismos", agregó.

Tras el paso del ciclón, el viernes se prevé un día fresco, pero con buena presencia de sol.