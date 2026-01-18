Hombre fue condenado tras amenazar a la madre de su hija con cuchillos, secuestrar a la niña e intentar fugar

Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Fiscalía de Ciudad de la Costa de 2° Turno formalizó la investigación contra un hombre que este sábado se habría llevado por la fuerza a una niña tras amenazar a la madre con cuchillos en Solymar, informaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación

El hombre, padre de la niña, fue detenido por la Policía en la zona del anillo perimetral de Montevideo y la menor fue rescatada en buen estado de salud.

Al detenido se le imputaron reiterados delitos de violencia doméstica agravada, reiterados delitos de desacato agravado y un delito de sustracción y retención de menor de edad del poder de su progenitora, todos en calidad de autor.

Ahora deberá cumplir prisión preventiva y tendrá prohibido todo tipo de contacto o comunicación con la madre y sus hijos por un plazo de 180 días.