La Fiscalía de Ciudad de la Costa de 2° Turno formalizó la investigación contra un hombre que este sábado se habría llevado por la fuerza a una niña tras amenazar a la madre con cuchillos en Solymar, informaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación
Hombre fue condenado tras amenazar a la madre de su hija con cuchillos, secuestrar a la niña e intentar fugar
Se le imputaron reiterados delitos de violencia doméstica agravada, reiterados delitos de desacato agravado y un delito de sustracción y retención de menor de edad del poder de su progenitora