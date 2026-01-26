Horror en Canelones: hombre de 81 años se quiso matar cortándose el cuello, apuñaló a su esposa y chocó de frente en Ruta 84

Policía Caminera - Archivo Foto: Inés Guimaraens

Un intento de femicidio seguido de un intento de autoeliminación ocurrió el domingo en la zona de El Colorado, departamento de Canelones, informó Policía Caminera en un comunicado.

Según información policial, efectivos concurrieron a un siniestro de tránsito frontal entre dos vehículos ocurrido a la altura del kilómetro 12,500 de la Ruta 48 luego de que testigos alertaran que uno de los conductores manifestaba intenciones de quitarse la vida. En el lugar se constató que el choque no dejó lesionados por el impacto, aunque uno de los conductores presentaba abundante sangrado y una herida de arma blanca en el cuello.

Testigos señalaron que el hombre, de 81 años, portaba un cuchillo y expresaba que “se iba a matar”, por lo que le retiraron el arma blanca al advertir que se estaba provocando lesiones en el cuello. El otro vehículo era conducido por un hombre de 40 años, quien resultó ileso.

Durante la continuidad del procedimiento, la Policía se dirigió al domicilio del agresor, ubicado en las inmediaciones del lugar del siniestro, donde se encontraron manchas de sangre en el piso de la vivienda. Allí, un hijo del hombre declaró que su padre había atacado con un cuchillo a su madre, por lo que decidió trasladarla en un vehículo particular al sanatorio CRAMI de Las Piedras.

La víctima, una mujer de 54 años, fue asistida en ese centro de salud, donde se le diagnosticó: “heridas múltiples con arma blanca, heridas en cráneo sin lesiones intracraneales, lesión abdominal penetrante y lesión grave transdino-muscular en miembro superior izquierdo”. El agresor fue diagnosticado con “herida de arma blanca en cuello”. La Fiscalía actuante dispuso la detención del agresor, la realización de pericias forenses a los involucrados —víctima y agresor— y que se vuelva a informar con la evolución del estado de salud de ambos.