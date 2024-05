Humanidades suspendió curso por denuncia a un profesor como "sionista": para el docente el caso puede empeorar

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 21 de junio Humanidades FEUU (@21dejuniofeuu)

Los estudiantes también anexaron diversas frases del docente, por ejemplo: "Podemos hacer un genocidio mañana, en dos minutos. El hecho de que no hay genocidio es lo que está pasando. 20.000 muertos es mucho, pero eso no es genocidio".

"Si quieren transformar Gaza en Valparaiso o Punta del Este, bienvenidos, con la colaboración de todos. Si quieren volver a lo de antes, no va a haber 30.000 muertos, van a haber 50.000, 100.000, lo que sea", fue otra de las frases del profesor que publicaron en el video.

Tras conocer la decisión de Humanidades, que les llegó vía mail, los estudiantes asistieron a la facultad este miércoles por la tarde para confirmar que el centro desistía de la contratación de Spektorowski, y luego concurrieron a la concentración en repudio a la invasión de Rafah convocada por la Coordinación por Palestina en la Plaza Libertad.

Spektorowski sobre la decisión de Humanidades: "Tienen una situación que se va a transformar en algo mucho más duro"

El profesor Spektorowski dijo a El Observador que desde Humanidades le comunicaron la decisión días atrás, pero cuando le enviaron los distintos posteos de Instagram en su contra imaginó "inmediatamente" cuál iba a ser el desenlace.

"Tomaron la decisión de posponer el curso, que no era mío, es un curso sobre laicidad, que me propusieron dar una clase. Algo que nada tiene que ver sobre Israel", explicó el politólogo, quien incluso afirmó que hubiese hecho el curso "voluntariamente" y sin pedir dinero.

Spektorowski lamentó que a los profesores encargados del curso suspendido "les duele mucho" la decisión y "tienen miedo" por la situación actual en la facultad.

El profesor agradeció "el apoyo" de los docentes y autoridades de Humanidades, y advirtió: "Tienen una situación que se va a transformar en algo más duro, como lo que está pasando en las universidades de Estados Unidos".

Según el docente, los manifestantes de esas universidades "defienden lo que ellos consideran que tiene que ser dicho, y lo que no consideran lo bloquean", lo que calificó como un "intento de políticas totalitarias".

El uruguayo-israelí enfatizó que está y estuvo "siempre a favor de la paz basada en dos estados", y recordó que fue parte de los grupos de negociación de paz. Consultado sobre las frases publicadas en los videos del gremio 21 de Junio, aseguró que fueron sacadas de contexto, pero remarcó que dijo "lo que va a pasar".

"Si Hamás hace otro ataque va a haber muchísimos muertos. Lo digo como un análisis, lo puede hacer un contrario total a Israel", sostuvo el emérito de la Universidad de Tel Aviv.

Sobre la declaración del genocidio, declaró que lo realizado por Israel en Palestina "no es" genocidio "ni hay intención" de que así lo sea. "Ni hasta la Alta Corte de Justicia declaró eso como genocidio. El intento de genocidio fue del lado de Hamás", agregó.

"Si me preguntan esto que está pasando, es una guerra con muchos crímenes. Si me preguntan si estoy conforme, diría que no", continuó Spektorowski, quien de todas formas puntualizó que Israel no podía no responder los ataques de Hamás: "En ese barrio, Israel no puede conducirse así. Si Israel no hacía un acto de devolución, esto te lo hacen cada semana".

Spektorowski y las manifestaciones pro Palestina: "No les importan los muertos palestinos"

El profesor emérito también fue crítico con las manifestaciones pro Palestina que ocurren en distintas partes del mundo. "Son a nivel de absurdo. No les interesan los muertos palestinos. Les interesa la derrota de Israel", remarcó.

"No les importa la vida de los palestinos. Si alguien le importa es a Israel que trata en lo posible, no digo que sean defensores de derechos humanos, de evitar que haya muertos inocentes, y en Gaza es imposible", sostuvo el docente.

Para Spektorowski, la ocupación a Gaza "podría haber terminado de otra forma", pero desde el bando palestino "no lo quisieron".

"Admito los errores y las falsas visiones que tuvo Israel en la negociación. (Pero) los palestinos podían tener un estado libre hace mucho tiempo y lo rechazaron", sentenció el politólogo.

Las reacciones a la decisión de Humanidades:

La decisión de la Facultad de Humanidades ya generó repercusión en el ámbito político. El ministro de Educación, Pablo da Silveira, dijo que la situación es "extremadamente grave". "Las universidades siempre fueron espacios de libertad y de confrontación de diferencias. Es su propia esencia. Desgraciadamente, esto se está olvidando en buena parte del mundo. Ahora, esta triste tendencia llega a Uruguay", escribió el ministro en su Twitter.

"El curso iba a referirse a la laicidad; la decisión de la Facultad es su negación. A quien opina de manera que algunos grupos no toleran, se lo silencia", criticó por su parte el diputado colorado Ope Pasquet.

En una carta enviada al diputado Felipe Algorta, presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la cámara baja, el representante colorado Felipe Schipani valoró a Spektorowski como un politólogo "reconocido por su labor en procesos de paz en Europa y Oriente Medio y por su asesoría a gobiernos israelíes en diálogos con Palestina", y afirmó que es "muy grave" que "se esté a cancelando a un destacado académico en la Universidad de la República" por "su condición de judío y defensor del Estado de Israel".

"Sospechamos que atrás de estos episodios pueda haber una inspiración antisemita, absolutamente inaceptable en una institución pública de enseñanza", continuó el diputado.

Por esto, Schipani pidió a Algorta que cite "urgentemente" a las autoridades de Humanidades y de la Udelar a la Comisión para que "brinden explicaciones y aporten información sobre estos preocupantes hechos".