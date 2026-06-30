IM abre inscripciones para préstamos de hasta $ 268 mil para refaccionar viviendas: requisitos y cómo anotarse

La Intendencia de Montevideo (IM) abrió un nuevo llamado para acceder a los préstamos del programa "Mejorá tu vivienda" , una iniciativa que financia obras de refacción y mantenimiento de hogares ubicados en distintas zonas de la capital.

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Las inscripciones estarán abiertas entre el 1° y el 31 de julio y corresponden al segundo llamado para las Áreas Centrales de Montevideo, que abarcan sectores de los municipios B, C, CH, D y E .

El programa está dirigido a propietarios y otros titulares habilitados que necesiten realizar obras de mantenimiento o mejoras en sus viviendas debido al deterioro por el paso del tiempo o por dificultades económicas para afrontar las reparaciones.

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Además del préstamo, quienes resulten beneficiarios recibirán asesoramiento técnico por parte de la Intendencia para planificar y ejecutar las obras.

Entre los trabajos que pueden financiarse se encuentran:

Refacción de baños y cocinas.

Reparación o cambio de pisos.

Pintura y revoques.

Tratamiento de humedades e impermeabilización de paredes y azoteas.

Recuperación y pintura de fachadas.

Conexión al saneamiento.

Reparación de áreas comunes en edificios.

Arreglo de veredas.

En algunos casos, la IMM podrá otorgar subsidios para obras en fachadas, cuando así lo determine el equipo técnico.

De cuánto son los préstamos

Los montos máximos previstos son:

Hasta $ 268.000 para viviendas o apartamentos individuales.

para viviendas o apartamentos individuales. Hasta $ 1.625.000 para propiedades horizontales y cooperativas, con un tope de $ 216.000 por unidad de vivienda.

Quiénes pueden acceder

Para postularse es necesario cumplir, entre otros, con estos requisitos:

Ser propietario, promitente comprador con promesa inscripta o poseedor de derechos sucesorios . Los arrendatarios y usufructuarios deberán contar con la autorización del propietario .

. Los y usufructuarios deberán contar con la . Tener ingresos familiares de entre 20 y 100 Unidades Reajustables (UR) .

. Estar al día con la Contribución Inmobiliaria , Tributos Domiciliarios, Tarifa de Saneamiento y los servicios de OSE, UTE y Antel .

, Tributos Domiciliarios, Tarifa de Saneamiento y los servicios de . Que el inmueble tenga destino de vivienda.

Las personas mayores de 70 años deberán presentar una firma solidaria de una persona menor de esa edad.

Cómo inscribirse

Las inscripciones podrán realizarse entre el 1° y el 31 de julio por cualquiera de estas vías:

Presencialmente en la Intendencia de Montevideo (Av. 18 de Julio 1360, piso 10), de lunes a viernes entre las 10:15 y las 15:45 .

en la Intendencia de Montevideo (Av. 18 de Julio 1360, piso 10), de lunes a viernes entre las . En la Oficina de Rehabilitación Urbana de Ciudad Vieja (Pérez Castellanos 1542 esquina Piedras), los miércoles y viernes en el mismo horario.

(Pérez Castellanos 1542 esquina Piedras), los miércoles y viernes en el mismo horario. Por correo electrónico, escribiendo a [email protected] .

Quienes deseen realizar consultas también pueden comunicarse al 1950, internos 4996, 4997, 4998 y 4999.

Qué documentación hay que presentar

Para viviendas individuales será necesario presentar:

Cédula de identidad de todas las personas que viven en el hogar.

Comprobantes de ingresos.

Facturas de OSE, UTE, Antel y, si corresponde, gastos comunes.

Comprobantes de Contribución Inmobiliaria, Tributos Domiciliarios y Tarifa de Saneamiento.

En el caso de propiedades horizontales, además se deberá presentar el documento de conformidad firmado por la mayoría de los copropietarios, la cédula del representante y la documentación que acredite que los tributos se encuentran al día.