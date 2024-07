Ministerio del Interior inició investigación tras alcalde que salió sin esposas del juzgado y amagó con pegarle a periodista

Al mediodía de este miércoles, la senadora frenteamplista Lilian Kechichian había confirmado que el subsecretario del interior, Pablo Abdala, le había dicho que se había iniciado una investigación. "Acabo de hablar con el SS Pablo Abdala Confirma que fue una irregularidad que el alcalde condenado saliera sin esposas, pudo haber golpeado a la periodista Se abrió una investigación administrativa para identificar responsabilidades", dijo en su cuenta de X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/likechichian/status/1816159830156943663&partner=&hide_thread=false Acabo de hablar con el SS Pablo Abdala

Confirma que fué una irregularidad que el alcalde condenado saliera sin esposas,pudo haber golpeado a la periodista Se abrió una investigación administrativa para identificar responsabilidades. — Liliam Kechichian. Senadora (@likechichian) July 24, 2024

La violación ocurrió en 2019, durante la pasada campaña electoral, según relató en 2022 a El Observador el abogado de la mujer. Allende, que ya le había mandado mensajes sugerentes, se paseaba por el frente de la casa de la mujer ofreciéndole leña. En una oportunidad, incluso, le ofreció una canasta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que la señora rechazó excusándose en que ella tenía su jubilación y esa canasta debía ser entregada a gente con otras necesidades.

"Un día le golpeó la puerta y entró. Ese día la agarró de los brazos y la llevó rumbo al cuarto. La manoseó, la tiró en la cama y la violó", contó el abogado

"Ella, después de los hechos, estuvo unos días en Cerro de las Cuentas y empezó a sentirse mal, a no querer estar en la casa, a no poder dormir en la cama. Dormía sentada. No sabía para dónde arrancar pero le daba vergüenza contar lo que le habían hecho", continuó. A partir de eso es que emprendió camino hacia otro pueblo de Cerro Largo donde residen sus hijas y que a partir de lo sucedido, se radicó allá.

Este martes fue condenado a cinco años y dos meses de prisión. Dado que la condena puede ser apelada tendrá prisión domiciliaria durante 150 días hasta que la condena quede firme.