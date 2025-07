Jefe de Inumet detalló cómo sigue el frente frío que afecta a Uruguay y adelantó cómo estará el fin de semana largo

El meteorólogo también se refirió a las recientes temperaturas cálidas, que algunos calificaron de "veranillo". "No nos hacemos cargo, no sé de dónde salió eso", dijo Santayana, aclarando que un día con temperaturas cercanas a los 20 grados no debe considerarse como un veranillo, especialmente en pleno invierno. "Incluso lunes y martes las temperaturas máximas van a superar ligeramente los 20 grados, pero no así un veranillo. Recordemos que en pleno julio en años anteriores hemos tenido temperaturas de 30 grados durante varios días, eso sí podría ser llamado un veranillo", añadió.