Justicia decretó la intervención "urgente" de Conexión Ganadera antes de que entre en concurso judicial

Según informó La Diaria, la intención del juez es comenzar a verificar con cuánto ganado cuenta la empresa, luego de varias denuncias públicas sobre faltantes de animales en los registros y preservar el activo de US$ 150 millones que dispone la compañía.

El lunes la Justicia accedió al pedido de concurso necesario de Conexión Ganadera y de Hernandarias XIII, y dio un plazo de diez días hábiles a sus autoridades para que acrediten si pueden cumplir o no con sus obligaciones.

Superado este plazo, si la empresa no logra demostrar que no es insolvente o no brinda respuesta, el juez de concurso tendrá dos días hábiles para decretarlo y designar a un interventor.

Poco antes de la solicitud de concurso, el director de Conexión Ganadera Pablo Carrasco había adelantado en una carta a los inversores que su intención era que la empresa se presentara voluntariamente para ir a concurso.