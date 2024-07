Casmu presentará plan de reestructura al MSP: ministerio niega querer "ahogar financieramente" al centro, que destaca "balances positivos" desde 2021

En una conferencia de prensa realizada este martes por la mañana, Rando aseguró que "el MSP no tiene interés en ahogar financieramente al Casmu, todo lo contrario".

Casmu asegura que no existe riesgo asistencial tras intimación del MSP

SALUD MSP intimó a Casmu a corregir "desequilibrio económico" en 10 días y si no lo intervendrá

La secretaria de Estado marcó que esta comunicación "no se trató de una amenaza, sino de una intimación tal como establece la ley" y aclaró que no hizo pública esta medida para "proteger la estabilidad e imagen de la institución".

Por otra parte, puntualizó: "El riesgo asistencial surge del propio planteo de la directiva del Casmu, que solicitó un nuevo fideicomiso por 56 millones de dólares necesarios para cumplir sus obligaciones, algunas de las cuales estaban atrasadas".

Además, alertó que Casmu no cumplió con los objetivos que planteó al MSP en mayo: no mejoró la situación de sus "recursos humanos", no cumplió con el pago a sus proveedores ni ejecutó hasta el momento el plan de ahorro que presentó al ministerio.

Presidente del Casmu: "El balance de 2024 va a ser de 150 millones de pesos, un 50% más alto que el año pasado"

El presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, afirmó que la empresa presentará este martes al MSP el plan de reestructuración solicitado por la cartera, remarcó que "Casmu va a seguir adelante" y transmitió "tranquilidad" a proveedores y usuarios.

Rodríguez sostuvo que la mutualista tiene "balances positivos" desde el año 2021 y cerrará 2024 con un balance 50% más alto que el año pasado, y afirmó que la empresa mantiene una buena calidad de atención a sus pacientes.

"El balance en setiembre –mes en el que la empresa cierra su balance anual– va a ser de 150 millones de pesos, un 50% más alto que el año pasado, lo que muestra que las medidas de eficiencia que ha tomado la empresa han sido positivas", afirmó Rodríguez en una conferencia de prensa realizada este martes por el mediodía, minutos después de la conferencia del MSP.

El jerarca recordó que la situación económica negativa de la empresa comenzó en 2009, momento en el que trabajaba como tesorero de la mutualista, cuando el centro llegó a tener "un patrimonio negativo de 100 millones de dólares", y destacó que hoy ese déficit se redujo "a la mitad".

Indicó que en la década de 2010 la empresa, con otra directiva, solicitó cinco fideicomisos a través del Fondo de Garantías, y que desde que asumió como presidente hace cuatro años solo se pidió uno. En ese sentido, enfatizó que Casmu ha pagado "en tiempo y forma el quinto día hábil de cada mes".

Por otra parte, el presidente de la mutualista destacó que mantienen la calidad de su servicio: "La atención que estamos brindando es la que corresponde", afirmó, y agregó que en el MSP no existe "ningún reclamo" por la atención de los usuarios.

"En cuatro años hemos cambiado la cultura, los balances, hemos hecho de esta empresa una empresa de gran calidad. Tenemos dificultades, por eso pedimos fideicomiso, la ley lo permite", marcó Rodríguez.

Las medidas con las que el MSP intenta ayudar a Casmu

La ministra enumeró distintas medidas con las que su cartera intentó ayudar a la mutualista en su situación económica actual. En primer lugar, destacó la aprobación de una garantía para "un fideicomiso por un valor de 200 millones de Unidades Indexadas". Luego, afirmó que "desde agosto de 2022 hay más de 300 trabajadores no médicos por mes en seguro de paro financiados con fondos públicos".

En tercer lugar, indicó que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) "mantiene al día el pago de los servicios que compra a Casmu", desmintiendo la versión de la mutualista, que indicó el pasado 4 de julio que el prestador de salud estatal le debía cuatro millones de dólares.

Por último, Rando marcó que desde marzo de 2023 "hay técnicos de la Unidad de Monitoreo trabajando con el Casmu" para ayudar a la empresa a "mejorar la calidad de la información contable y financiera".