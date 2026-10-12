La oposición cuestiona el proyecto del gobierno para jubilarse a los 60 años: "La democracia también es respetar la voluntad popular", dijo Delgado

El proyecto de ley que el gobierno envió al Parlamento para habilitar una nueva causal jubilatoria a los 60 años generó críticas de dirigentes de la oposición, que apuntaron a que este tema ya fue motivo de consulta popular en las pasadas elecciones y no tuvo logró los votos necesarios para prosperar.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , sostuvo que el Poder Ejecutivo insiste en modificar un aspecto de la reforma previsional que, según afirmó, la ciudadanía ya rechazó en las urnas.

" El gobierno vuelve a insistir por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas ", escribió en su cuenta de X.

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Además, Delgado defendió la reforma aprobada en 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y recordó que en 2024 hubo una propuesta para revertir sus cambios, incluido el aumento de la edad jubilatoria: "En 2023 hicimos una reforma previsional responsable. En 2024 quisieron revertirla, incluyendo volver a los 60 años, y los uruguayos no acompañaron", expresó.

El Gobierno vuelve a insistir por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas. En 2023 hicimos una reforma previsional responsable. En 2024 quisieron revertirla, incluyendo volver a los 60 años, y los uruguayos no acompañaron. No se puede seguir… https://t.co/eA5AeknSDF

El dirigente nacionalista agregó: "No se puede seguir buscando caminos alternativos para cambiar lo que la gente no acompañó. La democracia también es respetar la voluntad popular".

Las críticas también llegaron del exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien calificó la presentación del gobierno como "una intervención llena de afirmaciones engañosas y viru viru". Mieres señaló que las personas mayores de 53 años siguen teniendo la posibilidad de jubilarse a los 60 años y cuestionó las condiciones económicas que tendrían quienes opten por la nueva causal.

"Dijo además que los que se jubilen a los 60 tendrán jubilaciones mejores o iguales a las de antes. Lo que no dice es cuánto será la jubilación a los 60. Porque seguramente será mucho menor que a los 65", escribió también en X.

Una intervención llena de afirmaciones engañosas y viru viru. Los mayores de 53 años siguen teniendo edad jubilatoria a los 60. Y recién se llegará a 65 años dentro de 11 años. Dijo además que los que se jubilen a los 60 tendrán jubilaciones mejores o iguales a las de antes. Lo… https://t.co/n53nnAji1w — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) October 12, 2026

Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana acusó al gobierno de enviar una "mentira" al Parlamento. A su entender, el requisito de contar con 30 años de aportes podría dejar afuera a trabajadores de actividades especialmente exigentes.

"A la jubilación de 60 con 30 no va a poder acceder la gente de los trabajos más sacrificados. A esos les es difícil juntar los 30 años", sostuvo Botana.

Botana también cuestionó el monto de las prestaciones y dijo que era "menor a la de la reforma que, gracias al suplemento solidario, es mayor a la actual, y mayor al salario mínimo", afirmó.

El Gobierno envió una MENTIRA al PARLAMENTO:



1-A la jubilación de 60 con 30 no va a poder acceder la gente de los trabajos más sacrificados. A esos les es difícil juntar los 30 años.



2-el monto de la jubilación va a ser menor a la de la Reforma, que gracias al SUPLEMENTO… — Sergio Botana (@sergiobotana) October 12, 2026

Desde el Frente Amplio, el senador Daniel Caggiani respondió a Delgado y defendió el origen de la propuesta en el Diálogo Social. Según sostuvo, el oficialismo ya había planteado la discusión después de los cambios introducidos por el gobierno anterior en el sistema previsional.

En respuesta a los cuestionamientos de la oposición, Caggiani preguntó: "¿Cómo es posible que, aún sin conocer el contenido y el alcance de la iniciativa, ya se opongan? ¿No será mejor conocerla antes de adelantar una posición?".

El legislador concluyó que "gobernar es dialogar, decidir y cumplir con la ciudadanía" y reclamó a la oposición que escuche a la población antes de fijar una posición sobre el proyecto.

La iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros este lunes y enviada para su discusión en Parlamento, permitirá que las personas de entre 60 y 65 años con 30 años de aportes puedan optar por una nueva causal jubilatoria o esperar a la edad general de retiro, fijada en 65 años. El gobierno también sostiene que el 30% de los trabajadores con menores ingresos podrá jubilarse a los 60 años en condiciones iguales o mejores que las previstas antes de la reforma de 2023.