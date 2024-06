Lacalle Pou y el plan de Bukele para combatir las maras: "No es un modelo para Uruguay"

"Conozco El Salvador, fui a surfear muchos años. Llegué un jueves y al domingo habían matado a 45 personas. Yo iba a un pueblito chiquito de pescadores que se llamaba Las Flores y en el ingreso decía -'zona de exclusión de armas'. Esa era la situación de El Salvador con las maras. Cuando la inseguridad campea y hay un extremo violento muy fuerte, es muy difícil con medias tintas, con paños tibios", reflexionó.

"Entiendo la política de shock en seguridad pública que lleva adelante Bukele en términos de El Salvador. Desconozco y por eso me falta para hacer una evaluación 360 el tema de los derechos humanos, de la situación carcelaria, toda esa parte que hay algunos reclamos pero no tiene el peso informativo que tiene", matizó.

"Si la pregunta es si es un modelo para Uruguay: no, no es un modelo para Uruguay", aseguró.

Reforma de la Seguridad Social en Uruguay

Por otro lado, también fue consultado por la reforma de la seguridad social dado que en Chile es un tema que el sistema político continúa discutiendo.

"Era ineludible en Uruguay hace 15 años, lo que pasa es que todos la eludían. Yo en campaña dije que no quería subir la edad de jubilación. Nombramos un grupo al amparo de una Ley de Urgente Consideración (LUC) que se votó a principio de gobierno y el equipo me dijo: 'Luis, es imposible no subir la edad de jubilación'. ´Pero yo dije en campaña que no iba a subirla´. ´Es imposible´. Y ahí le dije ´te pido que entre lo que dije y lo rígido del planteo lleguemos a un camino intermedio´", señaló.

"Se sube paulatinamente la edad y es una reforma con una fuerte sensibilidad social, con temas de género, de jubilaciones mínimas, de discapacidad. No es una cirugía gruesa solamente, es también una mejora", describió.