Larrarte admitió que las pérdidas venían desde comienzos de 2023 y decidió "seguir captando los fondos"

-¿Al inversor se le decía, voy a comprar con esto 100 cabezas de ganado para administrar? ¿Se le decía en algún momento, no, lo voy a invertir en otra cosa? -No, no se le decía. -Siguiendo con lo mismo, señor Larrarte, la fiscalía cuenta con casi 100 denuncias, que refieren a más de 160 inversores víctimas en estas denuncias, en lo cual surge que desde los años 20-21, desde inicios del 20-21 hasta el 20-24, se firmaron contratos de administración y rentabilidad por más de US$ 12 millones, los cuales involucran a más de 16.000 cabezas de ganado. Pero del informe del Ministerio de Ganadería, de las inspecciones que se realizaron en los campos, se contrataron 3.551 cabezas de ganado. La pregunta es, ¿existieron esas cabezas de ganado? ¿Usted compró esas cabezas de ganado? -Bueno (…) la cantidad de cabezas ganado fue variando, no era que había 3.000 cabezas ganado desde el 2021 a la fecha. No se logró comprar el 100% de las cabezas de ganado que estarían firmadas por contrato… La empresa nunca tuvo esa cantidad de cabezas de ganado. - ¿Cuál fue la cantidad que tuvieron? ¿La cantidad máxima, quizás, promedio? - Y bueno, se llegó a tener unas 8.500, 9.000 cabezas de ganado aproximadamente.

Consultado sobre el ganado el contador de la empresa, que declaró el día anterior a Larrarte, Vinzia dijo que Larrarte le "hablaba de 5.000 o 6.000 cabezas de ganado" pero que "nunca" lo pudo corroborar.

En otro momento del interrogatorio a Larrarte, el fiscal le preguntó cuando el inversor le daba el dinero si compraba ese ganado a nombre del inversor, a lo que respondió que "no". "El ganado se compraba a nombre de Grupo Larrate. Grupo Larrate le vendía el ganado al inversor. Y ahí pasaba en el ministerio a nombre del inversor. Hacían el Dicose a nombre del inversor. La guía".

Según contró en otro momento de la audiencia, la empresa creció "bastante rápido". "Y crecimos hasta el 2023. En ese crecimiento tuvimos una curva de crecimiento de la ganadería también, del valor de la venta de ganado en Uruguay. Después hubo un descenso y volvió. Cuando nosotros empezamos la empresa, vendíamos una vaca a 100 dólares".

"El problema es que cuando el ganado baja, tuvimos que sostener toda la pérdida que teníamos del ganado. Aparte de eso, teníamos el problema de que no podíamos ir expandiendo. Porque no teníamos campo para seguir arrendando. Y ahí es donde se hace el desfasaje", dijo. Ante la pregunta del fiscal sobre cuándo pasó eso dijo que fue entre abril y marzo de 2023.

El equipo de fiscales insistió en querer saber "quién sabía a partir de junio de 2023 que estaban pasando estos problemas", ya que en todo momento insistió en que era él quién tomaba las decisiones. "Siempre la empresa, o la dirección de la empresa, o el funcionamiento de la empresa, siempre lo traté yo puntualmente". Ante otra pregunta dijo que el contador Rafael Vinzia, "por los números, sabía que estábamos afrontando problemas, como el personal..."

Otra pregunta que le hicieron es "¿dónde está el dinero, todo este dinero que falta, esta diferencia, estos millones de dólares?", ante lo que Larrarte respondió que "todo el dinero que falta, o sea, que no está traducido en activos, se sostuvo la estructura de la empresa". "Y ahora no sé bien, pero debe estar en US$ 12 millones"

-¿US$ 12 millones para sostener la estructura en 3 años?

-Y bueno, sí.

-Entre las que se incluían los salarios, los salarios del personal, sus costos de vida, arriendo de su domicilio, los costos de vida de su pareja, incluyendo dentro del funcionamiento de la empresa, todo eso.

-O sea, todos los costos fijos que tenía la empresa.

-Sí, los salarios y el costo de vida suyo.

-También están todos los arrendamiento de los campos.

En referencia al nivel del vida, surgió del interrogatorio que la casa en la que vive con su pareja en un campo arrendado en Rivera fue refaccionada a costo de Larrarte. También surgió un diferendo con el salario que cobraba como director del grupo. Si bien Larrarte declaró que cobraba $180 mil en los papeles pero "lo invertía en la empresa" y su pareja cobraba $35 mil, el contador declaró que facturaba $300 mil y su pareja US$ 150 mil.

El laboratorio de genética

Como ya informó El Observador cuando declaró el síndico del concurso el abogado Alfredo Ciavattone confirmó que el laboratorio de genética estaba a nombre de la pareja de Larrarte. Ciavattone dijo que esa empresa descubierta en el marco del concurso también se presentó a concurso, en ese caso voluntario, pero al no haber sido decretado todavía, no ha podido acceder a la documentación pero confirmó "tiene una vinculación directa con el Grupo Larrate".

La fiscalía interrogó a Larrarte sobre el tema y dijo que el laboratorio de genética Bosgen que había sido presentado por el propio Jairo Larrarte en la Expo Melilla, junto con la marca de carne Beef Love.

-¿Usted utilizó dinero de los inversores Grupo Larrate para el negocio de Virteam? ¿Hay un desfasaje de capital importante?

-Sí. Soy consciente de eso. En el caso de Virteam, puntualmente, como la inversión de la marca de carne no fue una inversión significativa, o sea, no requirió capital, y en el caso del laboratorio no se hizo un pasaje de dinero de inversores a la empresa. O sea, eran dineros que se venían trabajando dentro del Grupo Larrate por la venta de ganado, por la comercialización de ganado, que venían dando ganancias y se usaban esas ganancias.

-¿Usted entiende que no cierra eso?

-Bueno, a ver, yo la verdad, si le digo Fulano puso dinero y ese dinero fue a parar a Virteam, hoy no lo recuerdo. No le puedo decir con exactitud. Pero puede haber pasado. Y puede haber pasado como no puede haber pasado, pero no lo recuerdo. Porque tampoco, a ver, acá hay algo que tenemos que tener en claro. O sea, el desfasaje de dinero, como sale los números del... --Pero Larrate una cosa es un desfasaje de dinero. Yo puedo tener un desfasaje de un 10%, 20%, un negocio puede salir bien, puede salir mal, mejor, etc. Otro es el desfasaje que tenemos acá. Ahora ya con los números que usted conoce.

-Claro, pero es que, a ver, lo que falta de capital invertido por los inversores, que falta mucho, está dentro de la propia estructura que creó Grupo Larrarte.

Cuando el fiscal le señaló que su pareja era el director del laboratorio, lo admitió y dijo que pasó a ser el director en el momento que nosotros cerraron Grupo Larrarte. "Fue ahí más o menos en esos meses. El traspaso fue en un intento de salvataje de Virteam para que no cayera la actividad, que al final, desde que él pasó a ser director no tuvo más actividad".

El plan de salida a 13 años

La fiscalía le preguntó también sobre si le parecía "realista" una propuesta de 13 años de pago como ha dicho que propondrá en el concurso como un acuerdo con los acreedores. "Acá hay algo que yo me diferencio en el caso de las otras dos empresas. O sea, el crédito verificado al día de hoy es un crédito que se puede sostener con una estructura mediana, sin un gasto operativo grande. Entonces, lo venimos trabajando con un grupo de acreedores y asesores desde diciembre. Imagínense que tuvimos varias reuniones y varias discusiones para poder lograr una propuesta viable, que es la que salió el domingo".