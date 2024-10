¿Las elecciones nacionales tienen que seguir siendo obligatorias? Esto dice la encuesta de El Observador y académicos de Udelar

Este domingo los uruguayos están conminados a ir a las urnas. Quien no acuda —y no tenga manera de justificar su ausencia— tendrá que pagar $ 1.760 (o el doble si es funcionario público). Porque desde hace 90 años en Uruguay rige un principio jurídico: el voto es un derecho y también una obligación . ¿Tiene que cambiar?

La Constitución de 1934 lo consagró como tal, aunque recién se llevó a la práctica en las polémicas elecciones de 1971. ¿Con qué fundamento? La literatura politológica señala que el voto obligatorio tiende a considerar el sufragio como un compromiso cívico más allá de un simple derecho. Y, a la vez, puede ser entendido como un mecanismo de equidad social en la medida que se democratiza el voto y no recae solo en los más informados-interesados.

Como contrapartida, Uruguay —al igual que otros países del hemisferio sur que es donde, más bien, se concentra la obligatoriedad del voto— es penalizado en los rankings de democracia más liberales (como los del periódico británico The Economist) por no dejar el sufragio librado a la voluntad de los ciudadanos de acudir o no a las urnas.

En Uruguay, por ahora, no parece ser un problema. Nueve de cada diez habilitados a votar suelen hacerlo en cada elección nacional. Y el 81% de los encuestados por El Observador y académicos de la Udelar dijo que “si la elección no fuera obligatoria igual iría a votar”.

Las mujeres son un poco más proclives al voto obligatorio que los varones. Esto obedece a un cambio de comportamiento electoral ya detallado en otras notas de El Observador. Los de Montevideo están un poco más a favor de la obligatoriedad que los del interior. Y los más veteranos más a favor que los más jóvenes. Pero siempre por poco.

Ni siquiera existe especial disconformidad entre los legisladores. Incluso cuando El Observador les consultó a los senadores y diputados actuantes sobre si habría que extender la obligatoriedad del voto a las elecciones internas, casi la mitad estaba a favor.

De yapa

¿Sabías que la mitad de los uruguayos está a favor con la reelección presidencial? El dato surge del último sondeo de El Observador y los académicos de Udelar.

Los votantes de la coalición multicolor, en especial del Partido Nacional, son los que más apoyan la posibilidad de que un mandatario puede continuar un ciclo más (en coincidencia con los altos niveles de aprobación de Luis Lacalle Pou). En el Frente Amplio ese apoyo cae a un tercio.

Ficha metodológica

El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de Ciencias Sociales (Udelar), y el docente en Estadística Juan Pablo Ferreira aplican, por primera vez a nivel masivo en Uruguay, un monitoreo de la opinión pública con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos.

Este proyecto de encuestas —anónimas y cuyos datos no son usados con otros fines que académicos y periodísticos— es una apuesta a la innovación en la aplicación de nuevos modelos de investigación social, la confección de trabajos comunicacionales de calidad e independientes (no reciben apoyo de empresas ni de políticos), y la elaboración de documentos académicos que permiten generar conocimiento.

Para este tercer sondeo fueron encuestados 4.868 voluntarios, entre el 10 y el 14 de octubre de 2024.