Laura Raffo respaldó a Fossati por "dar una voz de alerta": "Las investigaciones que están en Fiscalía tienen que dar garantías"

La precandidata a la Presidencia por el Partido Nacional, Laura Raffo , respaldó a la exfiscal Gabriela Fossati , quien dijo que le recomendaría al presidente Luis Lacalle Pou no darle el celular a Fiscalía por las filtraciones y que ella misma rompería su teléfono antes de entregarlo.

"Yo me pregunto: ¿las garantías de privacidad de todos los uruguayos no son importantes? ¿La Fiscalía no tiene que darle la tranquilidad a los uruguayos que sus garantías y su privacidad están protegidas?", preguntó la economista.