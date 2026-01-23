Llega el fin de La Niña: el Pacífico cambia de fase y se anticipa un posible evento de El Niño, según Metsul

Después de un episodio breve y débil, La Niña entra en sus últimos días . Datos recientes muestran que el océano Pacífico se está calentando desde las profundidades, una señal clara de que el fenómeno pierde fuerza y se aproxima una fase de transición. Según Metsul Meteorología y la NOAA, este cambio podría abrir paso a un nuevo evento de El Niño en los próximos meses, con efectos potenciales en el clima de Brasil, Uruguay y otras regiones del mundo.

El fenómeno impactó la distribución de lluvias y temperaturas en Brasil y otros países de la región.

La región del Niño 3.4 registra una anomalía térmica de -0,7 °C, dentro del rango de La Niña débil.

Se espera que el fenómeno de El Niño comience a desarrollarse en otoño o invierno.

Aguas más cálidas emergen desde el fondo del Pacífico, marcando la transición hacia una fase neutral.

La Niña está llegando a su fin tras un episodio débil y breve.

Este episodio de La Niña fue particularmente débil y corto. Durante 14 semanas, desde mediados de octubre, se registraron anomalías negativas en la temperatura del Pacífico Ecuatorial Centro-Oriental, pero la mayor fue de solo -0,8 °C. Nunca alcanzó intensidad moderada, y este comportamiento ya había sido anticipado por modelos climáticos.

RESCATE Solanas: rescataron a un argentino de 59 años que había desaparecido en una moto de agua

Según la NOAA, la temperatura del mar en la región Niño 3.4 es de -0,7 °C, lo que confirma que La Niña aún está activa, aunque en fase final. Lo que marca el cambio es la detección de una ola cálida submarina —una onda de Kelvin— desplazándose desde el oeste del Pacífico hacia el este. Esta masa de agua más cálida modifica la estructura térmica del océano y suele preceder al fin del fenómeno.

¿Qué es una onda de Kelvin y por qué es clave?

Una onda de Kelvin es una masa de agua cálida que viaja por debajo de la superficie marina. Al moverse hacia el este, empuja el agua fría hacia abajo y favorece que el agua cálida suba a la superficie, desactivando el mecanismo que mantiene a La Niña. Es una señal clara de que el océano está en transición hacia un nuevo estado climático.

¿Cuál es la situación en otras regiones del Pacífico?

En la región Niño 1+2, cerca de Perú y Ecuador, la anomalía térmica fue de -0,3 °C. Aunque más leve, esta zona impacta directamente en las lluvias del sur de Brasil, como en el estado de Rio Grande do Sul, donde puede reducir las precipitaciones y afectar la agricultura.

¿Qué consecuencias tuvo La Niña en Brasil?

El impacto varió por región. El sur del país tuvo lluvias más escasas, lo que incrementó el riesgo de sequías. Por el contrario, el norte y nordeste experimentaron más precipitaciones. También se registraron más olas de calor y temperaturas extremas en verano, a la par de una mayor llegada de masas de aire frío en algunas épocas del año.

¿Cómo se compara este episodio con otros anteriores?

Entre 2020 y 2023 hubo una fase de La Niña prolongada, que generó sequías continuas en el sur de Brasil y crisis hídricas en Uruguay, Argentina y Paraguay. El episodio actual ha sido mucho más débil y breve, sin alcanzar niveles similares de impacto.

¿Cómo influye La Niña en el clima global?

La Niña enfría el Pacífico ecuatorial, lo que reduce la temperatura global promedio. Sin embargo, debido al calentamiento global, incluso durante episodios de La Niña, las temperaturas actuales siguen siendo más altas que las registradas décadas atrás durante fases de El Niño.

Cómo sigue

El debilitamiento de La Niña está en curso y el proceso de transición climática ya comenzó con el ascenso de aguas cálidas desde las profundidades del Pacífico. La tendencia inmediata apunta hacia una fase neutral que se consolidaría en febrero. Más allá de ese punto, todo indica que El Niño podría instalarse progresivamente durante el próximo otoño o invierno. Aunque aún no se puede precisar su intensidad, no se descarta que se trate de un episodio fuerte, con implicancias significativas en los patrones de lluvias y temperaturas de Sudamérica y otras regiones del planeta.