López Mena dijo que tiene "promesas" de Orsi y Delgado para hacer una "muy buena terminal" de Buquebus en el Puerto de Montevideo

"Ahí haríamos una linda terminal. Hay un proyecto ya presentado", recordó López Mena en relación a una iniciativa que ya había formulado en 2022. En ese entonces, el gobierno le pidió que contemplara que el tránsito de pasajeros y vehículos no afectara la normal circulación del tránsito en la terminal.

Sobre la perspectiva de negocios en Uruguay, con las elecciones a la vista, López Mena dijo que no le importa quién gane y que si gana Orsi seguirá invirtiendo.

"No importa quién gane. La inversión... Primero que a mí me gusta invertir. Para mí el dinero es una herramienta de hacer cosas, no tiene objetivo distinto. En Uruguay lo podés hacer gane quién gane. Los candidatos que hay son muy buenos", sostuvo.

Y sobre la hipótesis de que pudiera reavivar Pluna, López Mena dijo que es un "desafío" que le quedó "atragantado".

"La verdad que sí", respondió al ser consultado si se había quedado con ganas de concretar ese negocio.