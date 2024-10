En Colón, Manini Ríos criticó la actuación de los gobiernos pasados en materia de seguridad

"Si vos tenés problemas de seguridad, si te asaltaron cuatro veces en lo que va del mes, si te rapiñaron a tu hijo, si tenés miedo cada vez que caminás de noche por la calle, si vivís con el corazón en la boca, no podés votar a los que pudrieron todo en materia de seguridad ", comenzó diciendo el candidato.

Tras esto, sostuvo que la gente no puede votar a quienes durante 15 años "nunca embocaron una" , como tampoco a los que "no pudieron cambiar esa realidad" , sino que "tenés que votar a quien te propone cambios" .

MANINI RÍOS Manini Ríos habló sobre el suicidio en evento de salud mental: "Es un tema que me afecta mucho"

"Si estás enterrado en deudas hasta la oreja, no podés votar a los que habilitaron a los usureros a cobrar lo que quisieron, no podés votar a los demás que tampoco cambiaron nada y no apoyaron la ley de Cabildo Abierto, tenés que ser coherente", aseveró Manini.