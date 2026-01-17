Más de 654 mil personas llegaron a Uruguay en lo que va de la temporada: la mayoría fueron argentinos, uruguayos y brasileños

La Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior informó el saldo de ingresos y egresos en lo que va de la temporada 2026 , tomando en cuenta desde el 20 de diciembre hasta el 15 de enero , con la primera quincena incluida .

Según los datos de Migraciones, en ese período llegaron a Uruguay 654.169 personas y salieron 601.920.

La mayoría de los ingresos corresponden a argentinos ( 303.217 ), uruguayos ( 203.368 ) y brasileños ( 61.297 ). Le siguieron los estadounidenses (13.765) y los paraguayos (11.867).

Colonia: 129.254 Fray Bentos: 118.135 Aeropuerto Internacional de Carrasco: 86.352 Salto: 55.116 Puerto de Montevideo: 25.266 Chuy: 22.376 Rivera: 20.007 Río Branco: 19.375 Maldonado: 17.203

La cifra total de ingresos es algo superior a la registrada en un período similar del año anterior, según recogió una nota de El País de enero de 2025. Para ese entonces Migraciones daba cuenta de 598.873 ingresos, pero entre el 20 de diciembre y el 12 de enero.

Durante ese período, los argentinos que habían ingresado a Uruguay sumaban 295.616 y los brasileños 58.613, por ejemplo.

Por otra parte, otro comunicado publicado este sábado en la página web del Ministerio del Interior detalla la cantidad de ingresos y egresos, pero individualizando la primera quincena de enero de 2026.

En ese análisis, fueron algo más las personas que salieron del país que las que entraron: 359.086 contra 394.558.

Al igual que en lo que va de la temporada, la mayor parte de los ingresos fueron personas argentinas (163.367), uruguayas (123.147) y brasileñas (27.026 ).

Ministro de Turismo: temporada será "tan buena" como la pasada

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, consideró en una entrevista publicada este sábado con El Observador que la temporada 2026 será "tan buena" como la pasada, de 2025, o estará "en el entorno".

Aunque advirtió que "falta mucho todavía" para que culmine el período de mayor ingreso de turistas, señaló algunos datos auspiciosos, que también había manejado la consultora Ceres en un informe.

Según Menoni, los factores positivos para la temporada son la "diferencia relativa a precios" con Brasil y con Argentina. "Si bien en estos últimos días el tipo de cambio acá ha bajado, antes del inicio de la temporada esa diferencia relativa a precios era similar o mejor a la del año pasado. Y el poder adquisitivo que tienen los turistas en esos orígenes, que ha crecido también", señaló.

"A esa coyuntura la ayudamos con aumentar la promoción que hace el ministerio en Brasil y en Argentina, sobre todo en el sur de Brasil, de San Pablo hacia abajo, y hacia el oeste de Argentina, a Rosario y Córdoba, donde tenemos un potencial de crecimiento bastante importante. De San Pablo para abajo tenemos más de 50 millones de brasileños y nos visitan 450 mil, tenemos un montón de oportunidades de mejoras ahí", explicó.