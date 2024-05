MEC archivó el pedido de ANEP sobre reconocimiento universitario a carreras docentes

"Si mañana nos presentan una nueva propuesta o una propuesta complementaria donde se aclaran todas las dudas y se llenan todos los vacíos, perfecto, seguimos adelante. Porque no hubo ningún juicio sobre el fondo del asunto ", añadió el ministro en entrevista con Doble Click (Del Sol).

El ministro explicó que el proceso en estos casos implica dos etapas. Una a cargo del Área de Educación Superior (AES). La integran administrativos que "reciben la solicitud y chequean que toda la información que hace falta para proceder a la evaluación está en el expediente y si algo no está se le pide a la institución que presenta la carrera, la institución aporta más información".

Una vez superada esta instancia, se traslada la solicitud a "un consejo consultivo que es el que recién evalúa el fondo del asunto" de si "esta carrera tiene las características requeridas para ser reconocida como universitaria o no".

"Acá lo que pasó, pasó en el primer nivel. Esta resolución no implica ningún juicio de fondo sobre las carreras que está haciendo ANEP", explicó el ministro.

Da Silveira dijo que no se trata de una falencia en el proceso que tiene la cartera en estos casos: "cuando todos avanzan, menos uno, seguramente el problema no es del mecanismo".

Demoras, dudas y vacíos

Da Silveira apuntó contra el CFE y dijo que "primero demoró un año entre que estuvo la normativa y el momento en que presentaron las carreras".

"Cuando eso pasaba, bueno, 'puede ser que estén haciendo muchos ajustes y van a presentar una cosa muy bien armada'. Resulta que cuando lo presentaron, era un conjunto de documentación muy desordenada, muy incompleta", dijo el ministro.

Da Silveira dijo que entonces "pasaron 14 meses más" donde los funcionarios de la AES "pedían información sobre aspectos que no estaban claros o que simplemente no estaban informados" y "no se avanzó prácticamente nada".

"Entonces lo que no tenía sentido era seguir dedicando tiempo y esfuerzo de estos funcionarios cuando claramente había una presentación que no había estado bien hecha y que no mejoraba con el paso del tiempo", resumió el ministro.

De todas formas, dijo que esto no significa que se haya acabado el proceso. "Si mañana nos presentan una nueva propuesta o una propuesta complementaria donde se aclaran todas las dudas y se llenan todos los vacíos, perfecto, seguimos adelante. Porque no hubo ningún juicio sobre el fondo del asunto", indicó.

La resolución del MEC

La resolución del MEC, a la que accedió El Observador, dice que "la deficiente información suministrada inicialmente motivó varias solicitudes de ampliación o mejora, lo que debió ser reiterado en al menos seis ocasiones y por diferentes vías".

También dice que "entre otras deficiencias señaladas y reclamadas pueden encontrarse: inconsistencias entre los diferentes documentos presentados por los propios interesados acerca de las asignaturas que conforman los planes de estudio; información incompleta sobre los docentes a cargo de las asignaturas a ser dictadas; información incompleta sobre los niveles de titulación de los docentes; ausencia de información sobre docentes que integran el Sistema Nacional de Investigadores; escasa o nula información sobre actividades de investigación, etc."

Finalmente "dada la inexistencia de avances significativos a lo largo de un proceso de diálogo que duró más de un año" el MEC dispuso el archivo de "las solicitudes presentadas por el Consejo de Formación en Educación en relación a las carreras Maestro de Primera Infancia, Maestro de Educación Primaria y Profesor de Enseñanza Media, por resultar incompleta e inconsistente la documentación aportada para acreditar el cumplimiento de los requisitos formales requeridos por la normativa pertinente".

Vínculo "muy desgastado" con Víctor Pizzichillo

El ministro da Silveira le quitó responsabilidad al Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP porque "por el tamaño y la complejidad de la organización, no puede estar encima de los temas permanentemente".

A su criterio, hubo "un problema de liderazgo de un área específica" y apuntó al "enorme desgaste del vínculo con el presidente del CFE, Víctor Pizzichillo, que hoy era el que llevaba adelante la gestión".

Dijo que en algunas ocasiones "los actores no terminan de entender qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se requiere, y a veces eso supone cambios culturales grandes que son muy positivos, por ejemplo, mostrar información".

"A veces cuando organizaciones que tienen una historia de manejo no muy abierto de la información se meten en procesos de mejora de la calidad, pasan esta clase de cosas, que es parte de una adaptación natural, cuando en cierta medida se está procesando un cambio de cultura institucional", añadió.

De todas formas, pidió que esto no se convierta "en un drama". "Las relaciones entre el ministerio y ANEP son muy buenas. Seguimos en perfecto diálogo", afirmó.

Las críticas de Fenapes

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) dijo que la resolución del MEC "comprueba las aspectos más nefastos" de la Ley de Urgente Consideración porque "entrega al sector privado la formación universitaria docente".

"Comprueba que la ANEP está sometida a los designios monárquicos del ministro Pablo da Silveira secundado por el ahora precandidato Robert Silva. Un perla más de la transformación regresiva", dice un tuit del sindicato.

"Aquellos que niegan la Universidad de la Educación como espacio democrático de formación, le entregan al ámbito especulativo mercantil la formación de grado y posgrado de las y los docentes del país. La LUC no solo privatiza y mercantiliza, somete al ente autónomo ANEP a los preferencias ideológicas del monarca Pablo Da Silveira", concluye la publicación.

En Doble Click, el ministro respondió a estas acusaciones. Dijo que Fenapes decía que con este mecanismo el ministerio iba a "regalar papelitos".

"Ahora cuando tomamos una decisión que deja claro que no estamos para regalar papelitos, sino para hacer las cosas bien, ¿nos pegan también? Es muy gracioso".