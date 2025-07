Meteorólogo anticipa un fin de semana con temperaturas más altas, pero sin llegar a un "veranillo"

En su espacio de Informativo Sarandí, Ramis explicó que las temperaturas durante el fin de semana en Uruguay podrían experimentar un repunte, aunque sin llegar a los 20 grados en el norte, como se preveía anteriormente. "No creo, no creo. Acá el domingo lo máximo que podría llegar sería de repente a los 16 grados, y en el norte 19", afirmó el meteorólogo. A pesar de la ligera subida en las temperaturas, Ramis especificó que "un solo día que pasan esas cosas no es un veranillo", reduciendo la idea de un período cálido prolongado. "Va a haber un repunte un poquito más de las temperaturas a lo que venimos sufriendo estos días", dijo, pero puntualizó que no se trata de una tendencia estable.