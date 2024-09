Michelini propone transferir las hectáreas del Batallón 14 al MEC para crear un parque de la memoria

CRUCE Valeria Ripoll: "No voy a dejar que se diga cualquier cosa o se difame, que es lo que está haciendo Orsi"

El intendente de Canelones, Marcelo Metediera, ya había deslizado que los padrones del batallón deberían pasar a manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) para que puedan continuar sus tareas.

El candidato a diputado Michelini dijo a El Observador que la transferencia de las hectáreas y la creación de un parque "no restringe" que "se siga avanzando en la búsqueda". "Se ha dado un hallazgo en la zona y seguramente haya más".

"Este proyecto de ley persigue el fin de que las atrocidades cometidas en dictadura perpetradas por personal policial y militar no queden en el olvido y no solo el propósito de verdad y justicia, sino también como una forma de memoria para evitar que los hechos vuelvan a ocurrir", sostuvo en la justificación.

La iniciativa refiere a que sería "un acto de estricta justicia y un merecido homenaje a la memoria de esas mujeres y hombres, cuyos cuerpos permanecieron desaparecidos"; y para sus familiares que "en la más profunda angustia" hoy "están buscando sus seres queridos".

"El tema de los derechos humanos no se queda solo en la recordación, sino en el acceso a los archivos. Hay que poner mayor énfasis porque hay que dar una peinada muy grande en todas las áreas de las Fuerzas Armadas y la Policía que puedan tener algo de información al respecto y que aún no la hayan brindado", aseguró. "Tenemos que ir a otra fase donde el tema de la memoria sea de toda la sociedad y haya un espíritu de ayuda de todo el Ejército, que las nuevas generaciones no solo sean educadas en el espíritu democrático sino también en el espíritu de la memoria, para que nunca mas haya terrorismo de Estado".