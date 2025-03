Murió Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes

"Esta foto me la sacaron en el campamento base después de subir por última vez al lugar del accidente. Una vez que bajamos y llegamos al campamento donde pasamos la noche, el cielo nos regaló un doble arcoíris. Me gusta pensar que era una señal de mis amigos que se quedaron en la montaña de que estaban contentos de que los habíamos ido a visitar. Yo ya sabía que era la última vez que iba a subir y me estaba despidiendo", escribió

"Muchos me preguntan qué me pasa. Estoy con algunos problemas de salud porque me agarré una neumonía en enero y me está llevando más tiempo recuperar capacidad pulmonar. De ahí que me ven con ayuda de oxígeno en algunas fotos y entrevistas. Pero estoy bien y con actitud para salir adelante. Gracias a todos por preocuparse", cerró en aquella publicación.

En su cuenta de Instagram, solía compartir imágenes de la montaña o de su regreso. En abril de 2024, recordó a José Luis "Coche" Inciarte que había muerto en julio del año anterior.

"Era un ser diferente con una sensibilidad increíble y una simpatía que compraba a toda persona que llegara a conocerlo. El día que nos despedimos en el cementerio, Carlitos lo definió como bueno y creo que esa bondad fue lo que él repartió su vida entera", escribió a propósito del cumpleaños de Inciarte.

En otra instancia, publicó una imagen de diciembre de 1972 cuando volvía después de ser rescatado.