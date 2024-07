"Nadie sabía": la crítica de Valeria Ripoll al gobierno cuándo estalló el caso Astesiano y qué respondió ahora

"Entonces, Álvaro Delgado ha salido a desacreditar a Astesiano, a minimizar su rol cuando los chats a mí me muestran otra cosa . Acá se lo ha desacreditado. Los chats que están filtrando y que no comparto que se filtren así, me demuestran que sí tenía poder ", agregó en ese entonces.

"Me parece Astesiano no es nadie dentro del gobierno. En su momento yo planteaba que había que hacerse cargo de quien era Astesiano porque Astesiano parecía que tenía superpoderes. Entonces, ´alguien se tiene que hacer cargo´ era lo que yo reclamaba en un momento. No puede ser que todos hacían como que prácticamente no lo conocían. ¿Quién se hizo cargo? El presidente se hizo cargo. Lo que yo pedía terminó sucediendo con este gobierno. Cuando había que hacerse cargo, se hicieron cargo", sostuvo.

"No hacían como en el gobierno anterior que nadie se hacía cargo de los errores de parte del gobierno. Ni siquiera de alguien como Astesiano, que no es nadie", agregó.