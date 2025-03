"No es una banca cualquiera": Jorge Larrañaga Vidal asumió como senador en la misma banca que su padre

Durante su promesa, enfatizó que no se trata de “una banca cualquiera”, sino que fue la que “ocupó un hombre que entendió la política como acción, no como discurso” , en referencia a su padre.

Crítica a la postura del gobierno sobre seguridad

Durante su intervención en la media hora previa, Larrañaga criticó las “afirmaciones derrotistas” sobre la seguridad pública expresadas por el actual ministro del Interior, Carlos Negro.

“Se nos quiere hacer creer que el delito es una fatalidad contra la que poco podemos hacer. Nada más lejos de la realidad. El poder que no se ejerce, se pierde. Y si no respaldamos al policía, tanto material como institucionalmente, su tarea se vuelve casi imposible”, dijo. También subrayó que no se debe tener “miedo” a la palabra represión cuando se habla de delito.

“La represión legítima, ejercida con inteligencia y dentro del marco de la ley, es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos. No existe batalla que se gane si la damos por perdida antes de tiempo, ni combatiente que se sienta seguro si sus líderes no proyectan firmeza”, agregó.

Propuesta de una Coordinación Interinstitucional de Inteligencia Departamental

En su discurso, el senador anunció que presentará un proyecto de ley para fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de inteligencia y seguridad. Para ello, propondrá la creación de una Coordinación Interinstitucional de Inteligencia Departamental, dependiente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, convocada por el Jefe de Policía Departamental.

“Esto permitirá canalizar de manera segura y efectiva la información que hoy se pierde por falta de mecanismos adecuados. En la actualidad, funcionarios de distintas áreas del Estado reciben información clave sobre hechos delictivos incluso antes que la propia Policía. Muchos de ellos tienen contacto directo con la comunidad y muchas veces generan proximidad y apertura con el ciudadano. Por eso debemos aprovechar esa información de manera estructurada, con protocolos de reserva y mecanismos claros de actuación”, sostuvo.

Asimismo, propuso fortalecer la infraestructura tecnológica y logística, estableciendo centros departamentales de monitoreo de cámaras de seguridad, donde converjan los aportes de distintos organismos bajo la dirección del Ministerio del Interior.

“La información es el recurso más valioso en esta lucha, y no podemos darnos el lujo de desperdiciarla. Sin inteligencia, la represión es ciega. Sin represión, la inteligencia es inútil. Desde esta banca, asumimos el compromiso de trabajar con firmeza y sin titubeos en la defensa de la seguridad pública”, enfatizó Larrañaga.

Finalmente, aseguró que “apoyará al gobierno” en cada medida que fortalezca la seguridad, pero “será oposición firme” en aquellos puntos donde sea necesario.

“Porque si le va bien a este gobierno en materia de seguridad, entonces le va a ir bien a todos los orientales”, concluyó.