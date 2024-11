"No hay misterio": Lacalle Pou explicó en qué se puede beneficiar Uruguay tras elecciones en Estados Unidos

En la misma línea, señaló que " siempre nuestro discurso ha sido que le dediquen tiempo a aquellos países que están haciendo las cosas bien y que no sólo se preocupen cuando hay un problema en algunos países. Me parece que eso ha sido una continuidad histórica nuestra y veremos la administración Trump que decía al respecto".

Lacalle Pou explicó cuáles son los beneficios que puede percibir Uruguay tras las elecciones norteamericanas. "Nosotros básicamente el tema comercio, el tema comercio, no hay misterio. Así como lo queremos ensanchar o agrandar con China, con los Estados Unidos", respondió.

Por otra parte, aclaró que "nosotros no nos alineamos ni ideológicamente ni políticamente con nadie. Nosotros lo que tenemos son intereses nacionales. Y si esta administración fortalece unas políticas en ese sentido, bienvenido. Este gobierno de Estados Unidos asume el 20 o el 21 de enero para que se haga una idea, ya vamos a estar en plena transición. O sea, en lo que podamos ayudar por algunos vínculos que tenemos, vínculos personales con el gobierno electo, vamos a ayudar, pero después dependerá el de Estados Unidos. Después dependerá de la nueva administración, el nuevo gobierno nacional, que es lo que opine al respecto. Si podemos ayudar, mejor".

Volviendo al plano local, y haciendo mención a la campaña electoral que va rumbo al balotaje, reconoció que "no es fácil estar afuera, obviamente estoy viendo las discusiones que se empiezan a dar sin ingresar en la arena política, que no lo he hecho en estos años y voy a cumplir, me parece interesante que se empiecen a dar discusiones en algunos temas, porque no son lo mismo los dos proyectos. No voy a dar opinión al respecto de cuál es mejor o cuál... aparte ya saben qué es lo que pienso, pero está bueno que, por ejemplo, en materia de seguridad se esté dando una discusión".

"Yo leí ayer unos comentarios del ministro del Interior al respecto y me parece bueno que hablemos ya no solo teorizando sino que hizo cada uno, que al fin y al cabo es lo que vale un gobierno, es qué hiciste, qué herramientas tuviste, qué dijiste que ibas a hacer y realmente qué llevaste adelante. Así que me parece que estamos empezando a ver una campaña de discusión sobre temas que de alguna manera preocupan a los uruguayos", añadió.

El mandatario reconoció que "siempre quedan cosas por hacer, siempre quedan cosas por mejorar".

"Acá adentro (en la reunión) me hablaban de la inserción internacional de Uruguay. Y yo les comentaba que, una frase que algunas veces ustedes me han escuchado que por ejemplo los acuerdos bilaterales en este caso básicamente con China, que no logramos convencer al Mercosur y que yo iba a llevar el cántaro a la fuente hasta que se rompa, entonces le dije yo le voy a dejar el que venga el cántaro un poquito rajado no roto, bueno, el otro lo llevará hasta que realmente y finalmente en este caso los asociados del Mercosur entiendan o que tenemos que avanzar todos con China o con otros países o que Uruguay pueda avanzar bilateralmente", insistió.

Para finalizar, respondió en qué rol se ve luego de que asuma el próximo gobierno y se limitó a decir: "Vamos a ver. Vamos a ver. Despacio que estoy apurado".