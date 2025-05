"No vale mentir": Bergara señaló "rispideces" entre Interior e IM por cámaras de videovigilancia y Martinelli le respondió

Según el exministro, lo informado por Bergara es "falso" ya que existe un "convenio vigente" entre la intendencia y la cartera que permite compartir imágenes de videovigilancia "siempre que no se vulneren las normas de protección de datos personales, ni se comprometa la seguridad" .

"Espero que lo hayas leído, porque si fuera así, sabrías que no es posible compartir todas las imágenes ni dar acceso total a las cámaras. Así no funciona ", expuso Martinelli en su cuenta de X.

En este marco, puntualizó que pese a que no todas las imágenes podían ser compartir, "eso no significa que no haya habido colaboración".