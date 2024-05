Nueva encuesta de Equipos: 43% votaría al Frente Amplio y 39% a la coalición multicolor

El análisis de la encuesta marca que "en una mirada de mediano plazo, desde finales de 2022 el Frente Amplio ha logrado mantenerse en niveles por encima del 40%. La coalición multicolor se ha movido en los últimos tiempos en una franja levemente por debajo del 40%. Entre los partidos de la coalición se mantiene la preferencia mayoritaria por el Partido Nacional y, en el último año, se ha visto al Partido Colorado sostenidamente por encima (aunque con poco margen) de Cabildo Abierto".

evolucion.jpg

"Es muy probable que el escenario electoral actual muestre un final con dos bloques competitivos de tamaño similar. No parece que vaya a repetirse el escenario de primera vuelta de 2019, con 15 puntos de diferencia de la Coalición Multicolor sobre el Frente Amplio. Pero aún falta tiempo para poder visualizar los detalles más finos. Hay 12% que hoy no tiene inclinación por ningún partido e incluso dentro de quienes sí tienen simpatías partidarias, hay una parte importante cuya inclinación no es firme y que podría llegar a variar", agrega.

Ficha técnica:

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 11 y el 28 de abril de 2024 a partir de encuestas realizadas en forma presencial (cara a cara) y encuestas telefónicas realizadas a través de telefonía celular.

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el territorio nacional. Para las encuestas realizadas vía telefonía celular, el universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, usuarios de telefonía celular.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado. Se abarcaron 176 puntos muestrales en todo el país.

Las personas entrevistadas a través de telefonía celular fueron seleccionadas mediante una muestra probabilística que utiliza el sistema RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado. El tamaño muestral efectivo de las encuestas presenciales y telefónicas fue de 702 casos presenciales y 700 telefónicos, conformando un total de 1402 casos.

El margen de error máximo esperado para una encuesta de 1402 casos es de +- 2,6 %, dentro de un intervalo de confianza del 95%. Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, región, nivel educativo, condición de ocupación y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros. Pregunta aplicada: Como usted sabe, en octubre habrá elecciones nacionales para elegir presidente y parlamentarios. Si las elecciones fueran hoy, ¿a qué partido votaría? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)