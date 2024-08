Observador del FA en Venezuela defendió triunfo de Maduro y apuntó contra compañeros por andar "con la calculadora electoral"

Protestas en Venezuela tras la proclamación de Nicolás Maduro.jpg Raul ARBOLEDA / AFP

"Es muy difícil hacer un fraude electoral con el sistema venezolano. Yo lo dije acá en unos programas. Porque se vota digitalmente, se imprime el voto por parte de la máquina y después lo que se hace se deposita en la urna. Y el 56% de la urnas esa noche estaba auditadas ya y se llegó al 80%", reiteró.

En sintonía con lo que venía remarcando, Corbo criticó la cobertura de las elecciones y señaló que no fue "nada que ver" lo que se vio por televisión a lo que se vivió allá. "Uno llega a Uruguay y el montaje televisivo de las cadenas internacionales que transmitieron la elección, de los canales privados que retransmiten alguna noticia y el montaje mediático muestra un armado hacia el exterior de Venezuela, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vimos. Y todos los uruguayos que fuimos e informamos al Frente Amplio coincidimos, y éramos de diferentes sectores. Todos coincidimos en lo que vimos e hicimos el mismo análisis y así lo trasladamos", aseguró.

Al día siguiente de la elección el Frente Amplio había emitido una declaración en la que saludaba que la jornada electoral en Venezuela había transcurrido "en paz, demostrando el comportamiento cívico y pacífico del pueblo venezolano, fundamentales para el fortalecimiento democrático", pero sostenía que estaba a la espera de la publicación "de la totalidad de las actas con los datos desglosados por mesa electoral".

"Algunos compañeros del Frente salieron muy sueltos de boca a decir cuestiones que no se pueden probar"

Si bien el Frente Amplio siguió pidiendo por transparencia, algunos dirigentes validaron la victoria de Nicolás Maduro.

Otros, como Mario Bergara, sostuvieron que el resultado estaba "bajo sospecha".

Corbo, que fue uno de los que descartó el fraude electoral, reprochó la actitud de algunos correligionarios que "no estuvieron" en la elecciones y que "siguieron el guión de los medios televisivos".

"Lo que nosotros vivimos en Venezuela no se correlata en nada con la información que se vio en Uruguay por los medio de prensa. Parecían dos cosas diferentes. La derecha salió como salió y determinados compañeros de izquierda dijeron lo que dijeron siguiendo el guión de los medios televisivos", disparó

"Algunos compañeros del Frente salieron muy sueltos de boca a decir cuestiones que no se pueden probar. Vos tenés una delegación, tenés a alguien que enviaste con tu fuerza política presidiendo esa delegación, tenés compañeros de muchísimos años, de Relaciones internacionales y el informe nadie salió a defenderlo", disparó.

A su vez, calificó como "penoso" el "debate de "temas internacionales" dentro del Frente Amplio. "Hay un gran desconocimiento de quienes van a la Mesa Política y otros representantes del tema internacional. El nivel de los debates internacionales en el Frente Amplio es penoso", apuntó. "Lo otro también es leer la realidad electoral de un lugar a partir de lo que conviene para la prensa acá. Es una cosa totalmente nefasta", agregó.

En ese sentido también criticó el hecho de que nadie del Frente Amplio haya señalado que es "una vergüenza" que Uruguay haya reconocido a Edmundo González como ganador.

María Corina Machado y Edmundo González.jpg EFE/ Ronald Peña R.

"Es una vergüenza para Uruguay y que en el Frente Amplio, con la calculadora electoral en la mano, nadie diga nada. Porque como tendencialmente a nivel de la prensa es un tema muy difícil... Nada, no digo nada. O me sumo al coro y digo que no es confiable el sistema o me agarro de Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro", apuntó.

Corbo explicó que fue invitado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). "No fuimos de observadores neutrales porque de hecho observadores neutrales es una figura que no existe a mi manera de verlo. Ahora lo que observamos es lo que decimos y vimos lo que vimos y estamos seguros de lo que vimos", afirmó.

"En México no se presentaron las actas y no se ha dicho nada"

Aparte de Corbo, una de las oradoras fue Gabriela Cultelli, quien fuera parte de la dirección del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Cultelli defendió el sistema electoral venezolano y señaló que la demora en la publicación de los resultados se dio por un hackeo que sufrió el sistema desde Macedonia del Norte, motivo por que el oficialismo venezolano explicó la razón de la publicación tardía."No lograron romper la base pero si enlentecer el sistema informático. Se llegó mas tarde al resultado, al 80% de los votos", aseguró.

Señaló también que en ese 20% restante a González no le daba para dar vuelta el resultado, dado que Maduro había ganado con el 51%. "Era imposible", señaló.

Un militante, que se encontraba escuchando, le preguntó entonces por qué no se habían publicado las actas desagregadas y le remarcó que eso generaba "suspicacia". "Para las actas tienen un mes para presentarlas. Se van a presentar. En México todavía no se presentaron y no se ha dicho nada", respondió. "Ese resultado no tiene nada de raro en esas condiciones. Pero no les gustó, llegaron a otro resultado. Con este sistema muy enlentecido por el sabotaje de la derecha", agregó.

Lopez D'Alessandro: "Se está instalando un régimen"

Otro dirigente que se encontraba escuchando era Fernando Lopez D'Alessandro, el exdelegado de Fuerza Renovadora en la Carifa y que renunció en los últimos meses luego de las diversas filtraciones a la prensa.

D'Alessandro, si bien no estuvo en Venezuela, se expresó en forma contraria a lo que habían expresado Corbo y Cultelli y señaló que hubo fraude en las elecciones, algo que le valió varios murmullos de quienes estaban en el comité.

"El chavismo es un régimen que controla toda una estructura estatal, las fuerzas armadas, policiales. Nadie cuestiona el mecanismo electoral venezolano que es impecable, yo también lo vi. Acá hay una cuestión básica. Hay actas que en las elecciones anteriores desde año 2003 hasta el anterior se presentaban automáticamente a la hora que se cerraba", señaló.

"Nadie cuestiona el sistema, ¿pero el sistema cómo funcionaba? El sistema emitía las actas totales, mesa por mesa, constantemente cuando se cerraban las urnas. Y cuando (Hugo) Chávez perdió el plebiscito de reforma constitucional fue así y cuando Maduro perdió la elección parlamentaria y después hizo lo que hizo, fue así", agregó.

"Yo creo que a toda la izquierda latinoamericana la ponen en un jaque. En un jaque muy embromado", sentenció.

"Para mí, en este momento en Venezuela, se está instalando un régimen y ese régimen no está reconociendo una elección, está fraguando una elección y viendo cómo puede salir de él porque realmente para mí perdieron", agregó.

D´Alessandro señaló que "como frenteamplistas" tienen que pensar "cómo salir de la situación". "Hay evidencias y hay muchas dudas, y ante ciertas evidencias, y si para algunos no son evidencias y para otros son dudas, creo que lo que tenemos que hacer es plantearnos lo que dijo el el Frente Amplio. Tienen que presentar pruebas, tienen que presentar los papeles".