Elecciones en Venezuela: Frente Amplio pidió abrir las actas para que haya "transparencia, credibilidad y legitimidad" de los resultados

El pronunciamiento acordado en el Secretariado Ejecutivo en el mediodía de este lunes llega a la par de varias posturas dispares de dirigentes que se fueron pronunciando.

La declaración frentista marca distancia del pronunciamiento emitido por el MLN-Tupamaros, que ya celebró la victoria de Maduro.

El comunicado completo del Frente Amplio sobre Venezuela

Frente a las elecciones presidenciales realizadas ayer domingo en el país hermano de Venezuela, el Frente Amplio de Uruguay emite la siguiente declaración:

1. Saluda que la jornada electoral transcurrió en paz, demostrando el comportamiento cívico y pacífico del pueblo venezolano, fundamentales para el fortalecimiento democrático.

2. Espera la publicación, por parte del Consejo Nacional Electoral, de la totalidad de las actas con los datos desglosados por mesa electoral, elemento fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados de la elección. También está atento a los informes de los observadores del Centro Carter y el Panel de Especialistas de ONU.

3. Reafirma que, una vez cumplidas las condiciones anteriores, los resultados deben ser respetados por todos los candidatos y por la comunidad internacional.

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL FRENTE AMPLIO

Montevideo, 29 de julio de 2024

Las declaraciones de Fernando Pereira

Conferencia Fernando Pereira por elecciones en Venezuela. Foto: Leonardo Carreño.

Luego de la reunión del Secretariado Ejecutivo en la que se aprobó una declaración sobre las elecciones en Venezuela, Fernando Pereira dijo en conferencia de prensa que su partido estaba a la espera de que se pudieran verificar los resultados y si los comicios habían cumplido con "toda la regla".

"Es tan irresponsable hoy decir que hubo fraude sin tener ningún elemento como decir que la elección ya estaba certificada sin tener ningún elemento", aseguró.

Y remarcó que su fuerza política está "a la espera" de que se pronuncien Naciones Unidas y el estadounidense Centro Carter. "Luego, como en todas las elecciones, quien está en el gobierno tiene que respetar el resultado electoral y quien está en la oposición tiene que respetar el resultado electoral", sostuvo.

Sobre la reacción de Luis Lacalle Pou, Pereira dijo que no entendía "como a las dos de la mañana" el presidente tenía información de que "así no vale".

"Así no vale, ¿qué? Porque se supone que tendría que tener elementos que demostraran el fraude para decir así no vale. ¿Tiene elementos? Si no los tiene, ha sido el responsable de esa expresión. Si los tiene, se los debería mostrar a la sociedad uruguaya. Es igual de temerario decir que hubo fraude como decir que todo aconteció normalmente", apuntó.