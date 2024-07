Las elecciones en Venezuela exponen las diferencias en el Frente Amplio sobre el chavismo y Orsi marca el tono alineado a Lula

No pasaron ni ocho horas desde que el Consejo Nacional Electoral anunciara el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela para que en el Frente Amplio afloraran las diferencias irreconciliables que en la izquierda uruguaya imperan sobre el chavismo . “Nada que no esperáramos”, comenzó diciendo un legislador para esta nota, antes de que una declaración del Secretariado Ejecutivo y luego de Yamandú Orsi –ambos aferrados a la línea mantenida por Lula Da Silva desde Brasil– encauzaran el tono.

“Cuando un gobierno no ofrece las garantías suficientes. Cuando de antemano se dice: ‘si no gano, es fraude’. Cuando Brasil decide no enviar observadores. El resultado no podía ser otro: sospechado”, escribió Orsi sobre la media tarde del lunes.