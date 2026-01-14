"Odian a los trabajadores": taxistas rechazaron aprobación de proyecto que permite que Uber opere en Canelones

La Junta Departamental de Canelones aprobó en las últimas horas una propuesta que permite que la intendencia canaria regule Uber y otras plataformas de transporte de pasajeros. Este proyecto despertó la molestia de varios taxistas que durante la sesión de este martes mostraron su disconformidad.

Uno de los hechos de mayor tensión tuvo lugar cuando la edila del Frente Amplio, Carmen Valdeolivas, estaba haciendo uso de la palabra. Mientras señalaba la "escasez" de taxis o los problemas de "accesibilidad" para varios vecinos, se comenzó a escuchar un murmullo que fue advertido por la frenteamplista.

"Pido por favor, yo no quiero hinchada, ni a favor ni en contra" , dijo e instantes después el presidente de la sesión, Daniel Pereira, le pidió a quienes estaban sobre las barras del lugar hacer "silencio" para que la edila pudiera continuar con su oratoria.

Tras esto, al momento que retomó la palabra, apuntó contra los sueldos "paupérrimos" que cobran los empleados de los taxis y esto despertó la molestia de los propietarios de los vehículos, quienes comenzaron a gritarle .

Instantes después, Valdeolivas sostuvo que "nunca" en su vida "como dirigente sindical" vio a trabajadores "peleando en contra del trabajo de otros trabajadores". Dichas palabras aumentaron la molestia de los asistentes, que la cruzaron con mayor vehemencia.

"Estamos peleando contra vos, no contra los trabajadores", exclamó uno de los taxistas durante la transmisión de la sesión. Este y otros dichos llevaron a la Junta a votar un cuarto intermedio.

Sin embargo, durante este, los micrófonos quedaron abiertos y se pudo seguir escuchando la fuerte discusión que continuó durante varios minutos. "Parásitos", "odian a los trabajadores" o "pedí que nos desalojen", fueron algunas de las expresiones que se escucharon durante el intervalo.

Una vez se cerró la votación, con un resultado de 18 votos afirmativos y 13 negativos, los taxistas manifestaron nuevamente su molestia y empezaron a lanzar papeles.

Esta situación fue compartida por el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Alejandro Repetto, quien mediante su cuenta X, además de difundir el video, afirmó que oficialismo no le dio tiempo ni escuchó a los trabajadores y a los permisarios del taxi.

"No los recibieron formalmente y hay muchas dudas en cuanto a la transparencia", contó el edil opositor en diálogo con El Observador el martes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleRepettoUy/status/2011231645412864124?s=20&partner=&hide_thread=false Basta de chamuyo gritaban los trabajadores del taxi a ediles del FA por mentiras en la Junta Departamental ! pic.twitter.com/0Gw7Idgt0R — Alejandro Repetto (@AleRepettoUy) January 14, 2026

Además de aprobar que la Intendencia de Canelones pueda regular Uber y otras aplicaciones de transporte de pasajeros, se avaló la disposición de nuevas regulaciones para los conductores y para las propias empresas.

El tercer artículo del proyecto sostiene que "los titulares de los vehículos deberán contar con un permiso otorgado por la Intendencia de Canelones, el cual será precario y revocable".

"La calidad de titular debe surgir del Registro de la Propiedad Automotor y/o del Registro de Vehículos de la Intendencia de Canelones a través del Documento de Identificación Vehicular (DIV) y se justificara en la forma que establezca la reglamentación", agrega el articulado.

"Podrán ser permisarios los propietarios de los vehículos en su condición de personas físicas o jurídicas o quienes se encuentren en condición de usuarios de vehículos afectados bajo la modalidad de leasing", además "los permisos se otorgarán por cada vehículo" y "ninguna persona física o jurídica podrá ser titular de más de un permiso afectado al servicio regulado en el presente decreto a nivel departamental y/o nacional", entre otras disposiciones.

"Quien sea permisario titular de dicho permiso podrá ceder el mismo a un familiar sin costo alguno o transferir a un tercero con el costo que la intendencia reglamente para el cambio de titularidad del mismo", añade el documento.

Además, según explica el quinto artículo del decreto, "los titulares u operadores de plataformas electrónicas deberán abonar a la Intendencia de Canelones un canon de 0,45 Unidades Indexadas por kilómetro recorrido desde el inicio del viaje hasta la finalización del mismo". Este canon "se liquidará en forma mensual y se abonará en la forma y plazos que determine la reglamentación".

La recaudación "se volcará en su totalidad a un Fondo para la mejora del Transporte Público de Pasajeros Departamental que se crea en el presente decreto".