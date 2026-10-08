Ojeda y Bullrich trataron cómo se podría replicar la experiencia de Rosario en Uruguay para "recuperar el control de los barrios perdidos"

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda , se reunió con la senadora argentina Patricia Bullrich y mantuvieron una reunión en la vecina orilla, en la que entre otros temas, trataron el plan de seguridad que se aplicó en Rosario y cómo se podría replicar en Uruguay.

La actual senadora argentina también fue ministra de Seguridad durante parte del gobierno de Javier Milei que transcurre. "Hemos mirado con mucha atención la experiencia al frente del Ministerio de Seguridad argentino, especialmente lo que fue la experiencia en Rosario de cara al combate del narcotráfico ", dijo Ojeda en declaraciones a El Observador.

"El primer paso de la estrategia Rosario fue recuperar el control de los barrios perdidos tomados por el narco. Lograr recuperar el control territorial", agregó el senador uruguayo, y en ese sentido aseguró que viene "insistiendo" con la idea de tener "24 horas de la Guardia Republicana en algunos barrios" .

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Ojeda analizó proyecto de ley de creación del listado de grupos terroristas junto a funcionarios del Departamento de Estado americano

Esta idea, según contó, la tomó "muy directamente del Plan Bandera , plan que Rosario aplicó para recuperar el control de los barrios perdidos".

Hoy estuve en el @SenadoArgentina me reuní con la senadora @PatoBullrich, ex ministra de Seguridad de la Argentina.



Ante la crisis de homicidios que vive Uruguay, conversamos con agenda abierta, pero con foco en la SEGURIDAD, en la experiencia de éxito de Rosario, una ciudad… pic.twitter.com/aTR08DlZZs — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) October 7, 2026

"Rosario empezó por reconocer el problema. En Uruguay, hace una semana, el ministro Negro me respondió que en Uruguay 'gobierna el Estado' y que no hay barrios tomados por el narco. Que la realidad de Rosario es otra", escribió en redes sociales el senador.

Ojeda, quien además es secretario general del Partido Colorado, también trató otros temas de seguridad con Bullrich. Como por ejemplo, el proyecto de ley presentado que intenta crear un listado de grupos terroristas en Uruguay. Listado que Argentina sí tiene, según contó el dirigente.

El proyecto de ley en cuestión fue presentado por Ojeda junto a los también senadores colorados Robert Silva y Gustavo Zubía en setiembre de 2025. Sobre la iniciativa, Ojeda dijo que el Senado votó a pedido suyo "pasarlo de la Comisión de Defensa a la Comisión de Asuntos Internacionales", la cual él integra. Esta iniciativa también fue compartida por el secretario general colorado con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos recientemente.

Este proyecto "puede tener ramificaciones para poner en ese listado a Hamás y Hezbolá, pero también al Primer Comando Capital o al Comando Vermelho", añadió.

Entre otras reuniones de seguridad, el dirigente colorado también se reunirá este jueves con el vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa en la casa del expresidente de la República Julio María Sanguinetti. Ojeda afirmó que en otras oportunidades elogió el modelo salvadoreño. "Si bien hay cosas que no son de aplicación para el Uruguay, otras sí", sentenció.