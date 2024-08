Orsi le respondió a Lacalle Pou: "Si se preocupara menos por lo que hago, capaz escucharía el repiqueteo de las balas en los barrios"

"O, capaz, si agudizara un poco el oído y se preocupara menos por lo que yo hago, capaz podría escuchar el repiqueteo de las balas en los barrios o el dolor de las madres que pierden a sus hijos", criticó.

Luego dijo que se trataba de un tema de "equilibrio" y que su decisión de no asistir a paneles con más de un candidato oficialista respondía a que la coalición multicolor todavía no resolvió su "interna".

"Cuando los partidos de gobierno resuelvan cuál es su candidato (...) no tiene sentido dialogar con cuatro cuando sabemos que todos plantean lo mismo. El día que resuelvan la interna vamos a debatir con quien sea", apuntó.

Las referencias de Lacalle Pou a Orsi

A fines de julio, en un evento por el Día del Exportador al que asistieron todos los candidatos oficialistas, Lacalle Pou dio un discurso y, sin mencionarlo, aludió a Orsi, que poco antes había comunicado su decisión respecto a los debates y actividades.

"Yo no fui de los mejores estudiantes, cuando no iba a un examen y me hacía la rata, era porque me había rifado casi toda las bolillas", ironizó entonces el presidente de la República.

Este miércoles, en tanto, en la inauguración de viviendas en Guichón (Paysandú), Lacalle Pou volvió a insistir en el concepto de "debatir".

"Uno puede pasar por la vida sin comprometerse, sin hablar, sin debatir, puede pasar sin decir nada. Obviamente cuando uno habla y se compromete es esclavo de esas palabras. No entiendo otra manera en la actividad política que comprometiéndome, porque si no cómo les iba a pedir el voto si yo venía y no les decía lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer", dijo.