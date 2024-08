Orsi reconoció que si se aprueba el plebiscito del PIT-CNT habrá "alguna dificultad extra" para aplicar programa del Frente Amplio

"Claro que sí", respondió ante la pregunta de si compartía lo que argumentaban y dijo que "por supuesto" no será lo mismo gobernar con el plebiscito aprobado que sin él.

"Si pasa eso hay que sentarse a analizar cómo seguimos y qué consecuencias tiene", señaló.

Luego fue preguntado sobre el programa de gobierno del Frente Amplio y si este se podía cumplir aunque se apruebe el plebiscito. "Hay que analizarlo. Vamos a tener alguna dificultad extra", reconoció.

Orsi se había manifestado desde un principio contrario a esta iniciativa, que en el Frente Amplio apoyan el Partido Comunista y el Socialista.

En general, el Frente Amplio otorgó libertad de acción a sus sectores sobre este tema.

La respuesta de Cosse

Distinta es la situación de Carolina Cosse, quien siendo precandidata –con apoyo de comunistas y socialistas– firmó para que el plebiscito fuera convocado. Durante meses evitó posicionarse en contra o a favor de los postulados del plebiscito, hasta que semanas atrás –ya como candidata a la Vicepresidencia– aseguró que no votaría a favor, porque entiende que existe consenso suficiente sobre el tema.

Consultada luego de la inauguración de las obras de Google, evento al que también asistió, la exintendenta de Montevideo dijo que no se iba a expresar más.

"No me voy a expresar más. Mi opinión se basaba en la falta de consensos. No voy a echar más leña al fuego", dijo.

Sobre las críticas que recibieron los economistas que escribieron la carta contra el plebiscito, Cosse señaló que "todo el mundo tiene derecho a expresarse".