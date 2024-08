Carolina Cosse se pronunció sobre el plebiscito del PIT-CNT: "En estas condiciones, no voy a votar"

Cosse agregó que si bien firmó por el plebiscito, hasta ahora no se había pronunciado "por que no debía, con un pronunciamiento de tipo personal, entorpecer los tiempos ni el posicionamiento colectivo de la fuerza política".

Las razones por las que decidió pronunciarse fueron, según explicó en la carta, la determinación del Frente Amplio de dejar en libertad de acción a sus integrantes y su proclamación como candidata a vicepresidenta.

"El mandato recibido por esta fórmula es trabajar para ganar las elecciones y así poder cumplir con nuestro programa, que incluye una serie de objetivos muy importantes en Seguridad Social, como la edad de jubilación, la necesidad de un piso básico para las pasividades, el pilar no lucrativo, junto a otros relacionados con la vivienda, el empleo, la erradicación de la pobreza infantil, etc. Todos estos objetivos que implican políticas de fondo, a largo plazo, requieren, a mi modo de ver, buscar cierto consenso político y social para ser alcanzados exitosamente", explicó.

Cosse había decidido no pronunciarse anteriormente, sobre todo cuando era candidata a presidenta en las elecciones internas, a diferencia de su entonces competidor –y quien posteriormente ganaría la interna, Yamandú Orsi– que había manifestado que no estaba de acuerdo con la iniciativa. "No me voy a apurar, y creo que si algo debiéramos haber aprendido en nuestra autocrítica es a no apurarnos y no adelantarnos a los ritmos naturales de los procesos”, expuso en abril.

Los dos mayores sostenes para la precandidatura de Cosse para las elecciones internas fueron el Partido Comunista y el Partido Socialista, fuertes impulsores del plebiscito contra la reforma de la seguridad social.