Orsi se reunirá este jueves con líderes de la oposición para abordar temas de gobierno y el Diálogo Social

Este jueves el presidente de la República, Yamandú Orsi , mantendrá una serie de reuniones con los principales líderes de la oposición para tratar el recientemente iniciado Diálogo Social para la modificación del sistema previsional , una cuestión que generó polémica en el ámbito político ya que los partidos Nacional, Colorado e Independiente anunciaron el lunes que no participarán de los intercambios.

DIÁLOGO SOCIAL "Uno no tiene que estar insistiendo": Orsi sobre la negativa de blancos y colorados de participar del Diálogo Social

A lo largo de la jornada del jueves, Orsi recibirá en la Torre Ejecutiva a distintos líderes políticos. A las 9 de la mañana, será el turno de Pablo Mieres, líder del Partido Independiente. A las 11, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, será recibido por el presidente. A la hora 13, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, también se encontrará con Orsi. Por la tarde, a las 15 horas, será el turno del diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, y finalmente, a las 17 horas, una delegación del Partido Nacional encabezada por el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, cerrará la jornada de encuentros.

Anoche Orsi se refirió a la negativa de los partidos Nacional, Colorado e Independiente de participar en el Diálogo Social, señalando que "uno no tiene que estar insistiendo". El presidente explicó que el objetivo es abrir un "abanico amplio de temas" y generar instancias de diálogo, no solo sobre el sistema de protección social, sino también sobre otros asuntos. El mandatario expresó que, aunque su deseo es que blancos y colorados se sumen al diálogo, no insistirá en su participación. "La idea es abrir siempre las puertas a las conversaciones", concluyó Orsi, dejando claro su enfoque en mantener canales abiertos de comunicación.