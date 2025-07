Mieres se reunió con Orsi y dijo que si el gobierno quiere hacer cambios al sistema previsional "tiene la vía de proyectos de ley"

El líder del Partido Independiente expresó su interés en debatir y avanzar sobre temas como la pobreza infantil y la situación de las cárceles, al mismo tiempo que mencionó que el diálogo sobre el sistema previsional ya está “cerrado” para su partido, y “no estamos dispuestos a discutir temas previsionales porque ya los discutimos durante varios años”. Se refería a las discusiones previas durante la reforma aprobada por el gobierno de coalición del presidente Luis Lacalle Pou.

“Si el gobierno o el Frente Amplio quieren hacer cambios (al sistema previsional) tienen la vía de proyectos de ley”, agregó Mieres.

Sobre los otros temas prioritarios, como la pobreza infantil y la situación de las cárceles, Mieres remarcó que “requiere de soluciones urgentes” y que no puede esperar a que se debata todo el año para presentar iniciativas recién el año próximo. “Quedamos con el diálogo abierto y línea abierta”, concluyó Mieres, refiriéndose a la instalación de un ámbito de negociación sobre estos temas.

A lo largo de la jornada del jueves, Orsi también recibirá en la Torre Ejecutiva al secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, al diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, y finalmente, a las 17 horas, una delegación del Partido Nacional encabezada por el presidente del Directorio, Álvaro Delgado.

Anoche Orsi se refirió a la negativa de los partidos Nacional, Colorado e Independiente de participar en el Diálogo Social, señalando que "uno no tiene que estar insistiendo". El presidente explicó que el objetivo es abrir un "abanico amplio de temas" y generar instancias de diálogo, no solo sobre el sistema de protección social, sino también sobre otros asuntos. El mandatario expresó que, aunque su deseo es que blancos y colorados se sumen al diálogo, no insistirá en su participación. "La idea es abrir siempre las puertas a las conversaciones", concluyó Orsi, dejando claro su enfoque en mantener canales abiertos de comunicación.