Orsi y Cosse insisten en clientelismo en el interior: "Sabemos que en un lugar de Florida se amenazó a la gente que iba a un comedor"

"Eso no es para denunciar. Que la gente sienta temor, y que alguien que haya estado en Adeom y en la Federación de Municipales no sepa que el clientelismo existe, yo le escuché decir otra cosa antes ", sostuvo por su parte el candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi.

"No es que no pueden ir, cómo no van a poder ir si el Uruguay es libre, yo nunca dije que no podían ir. Algunos te dicen que prefieren no ir. Además, hay gente que decide sacarse foto a escondidas, nos pasó", dijo y agregó: "Capaz que es un temor infundado, capaz que sí".

"El clientelismo tiene estas cosas y tiene que ver con la precariedad de los empleos. Si yo no le doy certeza al trabajador de que va a seguir, te da tembladera. Capaz que es un temor infundado, pero si uno le da certezas y estabilidad al trabajador...", dijo Orsi para cerrar.

En las últimas horas Ripoll sostuvo que si Orsi y Cosse conocían actos de persecución política a funcionarios "hagan la denuncia". Este hecho se dio luego de que la formula frenteamplista denunciara inicialmente en un acto en Florida hechos de persecución política a funcionarios que por "miedo" no asistían a actividades políticas.