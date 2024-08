Orsi dijo que "el espacio áereo es un colador" y que el gobierno de Lacalle Pou concentró todo "para el último año"

"Ahora, crearon uno. Tengo la sensación de que toda la política de gestión de este gobierno se concentra en el último año , porque tuvieron todos esos años y no autorizaron, no le dieron para adelante al Sitrac que le habíamos planteado en el periodo anterior que se podía corregir. Entonces, las rutas también fueron un colador", señaló.

A su vez Orsi también criticó los controles en el puerto y en la Aduana. "Salen por el puerto, el puerto hace años tiene un escaner, ahora vienen dos más. No están funcionando, pero bueno. El último año se resuelve. Que no va a alcanzar, no va a alcanzar, pero algo es algo", sostuvo.