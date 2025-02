Otro efecto de Conexión Ganadera: frigorífico de Paysandú envió 350 trabajadores al seguro de paro por deuda con Basso

El frigorífico Casa Blanca (Fricasa) de Paysandú envió a 350 trabajadores al seguro de paro debido a que mantenía una deuda de más de US$ 25 millones con Gustavo Basso, director de Conexión Ganadera, quien murió el 28 de noviembre. Frente a esa situación la empresa decidió quedarse con una plantilla reducida a unos 80 trabajadores.

Según informó el medio local El Telégrafo, tras conocer que el frigorífico había quedado involucrado en el caso de Conexión Ganadera, los productores decidieron dejar de enviarles ganado para faenar, reduciendo la producción de 1.000 a 1.200 reses por semana a no superar las 200 reses .

En enero, durante el streaming de Conexión Ganadera, el director Pablo Carrasco y el contador de la empresa Ricardo Giovio revelaron la situación atenuante que atravesaba la empresa y, entre los datos que divulgaron, contaron que tenían US$ 45 millones en créditos a frigoríficos, US$ 27 millones de ellos correspondientes al frigorífico Casa Blanca.

El director del frigorífico, Carlos Mauro Fuidio Aguinaga, dijo días después que la deuda que se había generado en 20 años era de US$ 25,5 millones y no 27 millones y además indicó que el pasivo era prácticamente en la totalidad con Gustavo Basso y "no con Conexión Ganadera".