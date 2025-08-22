Pago de boletas falsas y desvío de fondos: Fiscalía pide imputar a exediles blancos por corrupción pública

La Fiscalía, a cargo de Jorge Vaz, solicitó audiencia de imputación por el caso de José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alejandro Infante . Los tres fueron expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado y pertenecen al Partido Nacional.

La instancia judicial quedó pactada para el próximo 3 de setiembre a partir de las 14:00 horas y será en la sede penal de 4° Turno, según informó previamente VTV y confirmó El Observador con fuentes del caso.

La jueza Gabriela Azpiroz será quien escuche los argumentos del Ministerio Público y resolverá si formaliza o no la investigación en contra de los políticos blancos. Los delitos que pedirá investigar el fiscal están relacionados con la corrupción pública.

Las indagatorias ya tienen meses y Vaz logró acceder a las cuentas bancarias de los tres involucrados en la presunta maniobra. El fiscal también obtuvo la información de los proveedores, de los que quedó comprobado que se facturaron obras pero las mismas nunca se llevaron adelante pese a que el dinero salió de las arcas de la Junta.

De acuerdo con las fuentes judiciales, el modus operandi se basó en una especie de “triangulación” entre los implicados y los proveedores. Cuando la Junta de Maldonado enviaba el dinero por las obras ficticias, que se facturaban en boletas apócrifas, los proveedores recibían los montos y los enviaban a los exediles blancos.

La información abarca desde 2020 a 2024 y salió de datos que el Banco República dio a la Fiscalía. Según los planes que tenía Vaz, las imputaciones deberían haberse dado antes pero el banco se retrasó dos meses.

El hijo de José Luis Sánchez declaró ante las autoridades que recibía el dinero y se lo transfería a su padre, quien en ese momento era presidente de la Junta Departamental. La investigación surge luego de una denuncia que hizo la bancada de ediles del Frente Amplio ante la Justicia.